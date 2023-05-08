Savunma Sanayii Başkanı Demir: Adıyaman'a kablaj ve konnektör tesisi kuracağız (2)

‘1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE BİR YATIRIM BEKLİYORUZ’

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu. Demir, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret ederek, kentin son durumu hakkında bilgiler aldı. Demir, deprem felaketinin boyutunun çok büyük olduğunu ifade ederek, “Kahramanmaraş’tan ziyaretlere başladık. Adıyaman, Malatya sonra Elazığ’a geçeceğiz. Burada ana prensip bölgenin ayağa kalkması adına bizim yapabileceklerimiz" dedi.

Her ile bir dokunuş yapmak istediklerini dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Çok sayıda etkilenen bölge var. O açıdan da dengeli olarak bir dokunuşumuz olsun ama dokunuşun kendisi arkasını getirecek bir dokunuş olsun. Yani bizim şirketlerimizin burada bulunuşu başka yatırımları ya da bölgenin sanayicilerini de etrafında kümelenmeye teşvik etsin türü bir yaklaşımımız var. Toplam 7- 8 milyarlık bir paket oluşuyor. Konut artı iş yeri. Konut yapımları devam ediyor ama konutu olan vatandaşımızın iş yerine de ihtiyacı olacak. Çok sayıda hasarlı bina, kayıplar var. Hem bir tesis olsun, tesisin bitişiğinde tesiste çalışanlar içinde konutlar yapalım ve konutlar örnek teşkil edecek sosyal bir yapıya sahip olsun dedik."

"BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOLDURMA ADINA ADIM OLACAK"

Demir, her şirketin kendi çapında elini taşın altına koymasını istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Zaten depremin ilk gününden itibaren AFAD ile koordineli olarak acil yardımları sahaya sürmek üzere kaynakları seferber ettik. Bunun dışında geniş bir yatırımı da konut ve yatırımlar için ayırdık. Malatya’da çok katmanlı baskılı bir devre üretimi savunma sanayisi için çok önemli bir alan ama savunma sanayi sektöründe en az 2- 3 katı da Türkiye’de sivil sektör var. Burada büyük bir açık var. Buradaki yatırım sadece savunma sanayine bu ilimizi ve bölgemizi dahil etmek değil aynı zamanda büyük bir boşluğu doldurma adına da bir adım olacak. Hayata geçtiği zaman 1 milyar liranın üzerinde bir yatırım bekliyoruz. Tabii yatırımın kendisinin hacminden çok oluşturulacak katma değer önemli. Katma değer çok büyük; hem ithalatın önüne geçmiş olacağız hem de teknolojide yeni bir boyuta geçmiş olacağız. 300 ile başlayıp ileride 500’e çıkacak bir istihdam olacak. Çoğu beyaz yakalı ve o afet bölgesinin insanı olması ilk şartımız olacak. O ilden bulamaz isek yine o bölgenin elemanlarını eğitim, çalıştırma gibi bir idealimiz var.” ()

Taha AYHAN/MALATYA, ()-

