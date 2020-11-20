Seyahatlerinizi Konforlu Hale Getirmenin Yolu Plusfly’dan Geçiyor

Online bilet sektörünün önde gelen isimlerinden Plusfly; yüzlerce hava yolunun yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına ait biletleri en uygun fiyatlar ile müşterilerine sunuyor.

Kullanmakta olduğu gelişmiş arama motoru sayesinde Plusfly, yüzlerce havayolu firmasının tüm güzergahlardaki uçuş seferlerini yalnızca iki adımda kolayca listeleme imkanı veriyor. Plusfly son derece geniş bir veri tabanına sahip olması sayesinde müşterilerinin saniyeler içerisinde en ucuz fiyatlı uçak biletine ulaşabilmesini sağlıyor. Her zaman için en ucuz bilet fiyatı sunma politikasının yanı sıra Plusfly, dönemsel olarak düzenlediği özel indirimler ve kampanyalar ile de müşterilerinin tüm uçuşlarını en hesaplı fiyatlar ile gerçekleştirmesini sağlamayı hedefliyor. Plusfly üyeleri, dönemsel olarak düzenlenen kampanyalar ve indirimler ile ilgili olarak öncelikli bilgilendirilme avantajından yararlanıyorlar. Bu sayede kampanyalardan öncelikli olarak haberdar oluyor ve en ucuz fiyatlarla uçak bileti satın alma imkanını elde edebiliyorlar.

Hem yurtiçi hem yurtdışı hatlara ait uçak bileti rezervasyon işlemlerinde dünyanın en güvenilir ve en hızlı rezervasyon sistemi olduğu kabul edilen Amadeus rezervasyon sistemini kullanan Plusfly rezervasyon işlemlerini online olarak gerçekleştiriyor. Müşterilerin bilet satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra uçuş bilgileri en kısa süre içerisinde vermiş oldukları; cep telefonlarına ve e-mail adreslerine ulaştırılıyor.

Siz de yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin yapacak olduğunuz tüm uçak yolculuklarınızda uçak biletlerinizi gidiş - dönüş almayı tercih ederek daha uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Uçak biletinizi satın almadan önce plusfly web sitesinden ve Plusfly mobil uygulamasından tercihleriniz ile uyumlu tüm uçak seferlerini görüntüleyebiliyor, en ucuz uçak seferlerini listeleyebiliyorsunuz. Plusfly’ın müşterilerine sağladığı ayrıcalıklar ve avantajlar sayesinde hem yurtiçi hem de yurt dışı uçak yolculuklarınızdan önce promosyonlu bilet, erken rezervasyon ve indirimli uçak bileti alma gibi pek çok farklı imkandan yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca; tüm işlemleriniz ve sorularınız ile ilgili olarak Plusfly'ın yanı sıra Plusfly’ın mobil uygulaması ve web sitesi aracılığı ile destek dilediğiniz zaman destek alabiliyorsunuz.

Plusfly Uçak Bileti İletişim Hattı İle Hizmet Veriyor

Plusfly müşterilerine memnuniyetini en üst seviyede sağlayabilmek için uçak bileti iletişim hattı ile hizmet veriyor. Uçak bileti iletişim hattında görevli olan müşteri temsilcilerini en iyi hizmeti vermelerini sağlayacak şekilde sürekli eğitimlere tabi tutuyor. Plusflly müşterileri plusfly adresinden, mobil uygulamadan ve çağrı merkezinden Plusfly’ın güvenilir ödeme sistemlerini kullanarak yalnızca kendileri için değil bir başka kişi için de bilet satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bununla birlikte yapılan rezervasyonların bir başka kişiye devredilmesi diğer bir deyişle isim değişikliği yapılması söz konusu olamıyor. Biletlerin rezervasyon, kullanım ya da parkur değiştirme ve benzeri hakları yalnızca biletin üzerinde ismi ve soy ismi yazılı bulunan kişiye ait olup bu hakkın devri hiçbir şekilde söz konusu olamıyor.

Plusfly Sun Express iletişim numarası aracılığı ile de müşterilerine hızlı ve kolay bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Sun Express iletişim hattını arayarak uçak bileti almak isteyen kişilerin aramaları, telefon operatörlerinin yerel arama ücretleri ile ücretlendiriliyor ve herhangi bir ekstra ücret talep edilmesi söz konusu olmuyor. Müşteri temsilcisi ile yapılan görüşme esnasında yolcunun kalkış noktası, varış noktası, yolcu sayısı ve uçuş tarihi gibi bilgileri vermesi isteniliyor. Bu bilgilerin arama motoruna girilmesi ile tüm hava yollarının ilgili kriterlere uyan uçuşları karşılaştırılıyor. Yolcunun tercih ettiği saate ve fiyata uygun uçuş alternatifleri hakkında detaylı bilgiler yolcuya iletiliyor. Yolcu kendisi için en uygun olduğunu düşündüğü uçuşu seçtikten sonra müşteri temsilcisi tarafından ad, soyad, telefon numarası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi bilgiler isteniliyor. İşlemin son adımında ise yolcu Plusfly’ın güvenli tuşlama sistemi aracılığı ile kredi kartı numarasını girerek bilet satın alma işlemini tamamlamış oluyor. Ardından yolcunun isteği doğrultusunda uçak bileti mail adresine ve cep telefonuna gönderilebiliyor.

Antalya merkezli olarak 1989 yılında kurulan Sunexpress, Türkiye’nin yurt dışına ilk hava yolu seferlerini düzenleyen havayolu şirketi olma özelliğini koruyor. Türk Hava Yolları’nın yan kuruluşu olan Sun Express günümüzde Avrupa’da birçok noktaya tarifeli ve charter uçuşlar düzenliyor. Yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere toplamda 2000’den fazla kişiye istihdam sağlayan Sun Express, ülkemizde Anadolu şehirlerini ilk kez Almanya’nın önemli noktalarına bağlayan tarifeli uçuşları başlatmış olması ile de ön plana çıkıyor. Sun Points isimli özel yolcu programı sayesinde Sun Express yolcularına pek çok özel avantaj sağlıyor. Yolculuklarını en konforlu, güvenli ve ekonomik şekilde yapmak isteyenler Plusfly aracılığı ile uçak biletlerini satın alıyor ve Plusfly’ın her zaman en ucuz uçak biletini müşterilerine sunma ilkesinin sağladığı avantajlardan yararlanıp seyahatlerinin tadını çıkartabiliyorlar.















