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Sinop'ta trafik kazalarını önlemek için sahipsiz köpeklere reflektif tasma

Sinop'ta trafik kazalarını önlemek için sahipsiz köpeklere reflektif tasma
17 Nisan 2023 Pazartesi 12:35

SİNOP (AA) - Sinop'ta sahipsiz köpeklere, sürücüler tarafından görünürlüklerinin artırılması amacıyla reflektif tasma takıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından kentin kırsal bölgelerinde köpeklerin aniden yola çıkmasından kaynaklanan trafik kazanlarının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce, kara yolları üzerinde yaşadıkları tespit edilen sahipsiz köpeklere görünürlüklerinin artırılması amacıyla, karanlıkta üzerine gelen ışığı yansıtan "reflektif tasma" takıldı.

Çalışmayla hem hayvanlarının can güvenliğinin sağlanması hem de trafik kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

Etiketler; #jandarma #reflektif tasma #sahipsiz köpek #sinop #trafik kazası
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