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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Özel Temsilcisi ve UNMIK Şefi Ziadeh'yi kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Özel Temsilcisi ve UNMIK Şefi Ziadeh'yi kabul etti
11 Nisan 2023 Salı 14:20

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Kosova Misyonu (UNMIK) Şefi Caroline Ziadeh'yi kabul etti.

Sırp lider Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Belgrad'da, BM Özel Temsilcisi ve UNMIK Şefi Ziadeh'yi kabul ettiğini bildirdi.

Ziadeh ile oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Vucic, "Kosovalı Sırpların, (Kosova Başbakanı Albin Kurti) Kurti rejimi tarafından karşılaştığı sorun, baskı ve güvenlik tehditlerine ilişkin bilgi verdim." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın, her şekilde barış ve güvenliği sağlamak için hareket ettiğine dikkati çeken Vucic, bu yolda BM hükümlerine de saygı duyulduğunu kaydetti.

Vucic, Balkan bölgesinin geleceğinin bölgesel işbirliği ve ekonomik kalkınmayla daha iyiye gideceği yönünde hemfikir olduklarını vurguladı.

Ziadeh de Belgrad-Priştine Diyalog Sürecine destek verdiğini söyleyerek, Kosova meselesine ilişkin uluslararası kurumların sahadan da bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

- Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Etiketler; #Aleksandar Vucic #BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) #BM Özel Temsilcisi ve UNMIK Şefi Ziadeh #sırbistan
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