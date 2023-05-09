Site şebekesine üçüncü operasyon: 19 gözaltı

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, () ESENYURT’ta site yönetimini silah zoruyla ele geçiren ve 212 daireyi 785 kişiye satan suç örgütü üyelerine üçüncü operasyon düzenlendi. Operasyonda sitede oturanları tehdit ve darbeden 19 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt’ta bir site projesinin eski ortağı Mehmet Ö.’nün yönlendirdiği Nihat A. ile Çetin Ş., kurdukları şebekeyle, sitedeki yönetimini silah zoruyla ele geçirip 212 daireyi ikiz satışlarla 785 kişiye satan şebekeye şikayetlerin ardından operasyon düzenlendi. Daha önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şebeke üyelerine yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda şebeke liderleri Nihat A. ile Çetin Ş.’nin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, şebekeyle bağlantılı kişilerin halen sitede oturan kişileri tehdit ettikleri, kendilerine direnenleri darbettikleri belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul ve İzmir’de tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 35 fişek ele geçirildi. ()

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