SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Sivas'ta otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Sivas'ta otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
24 Kasım 2022 Perşembe 15:06

SİVAS (AA) - Sivas'ta komşular arasında otopark yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurulan 1 kişi öldü.

Ahmet Turangazi Mahallesi'nde aynı sitede ikamet eden A.Ö. ile H.K. arasında otopark yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. tabancayla H.K'ye ateş açtı. Bacağından ve göğsünden yaralanan H.K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.Ö. emniyete götürüldü.

Etiketler; #kavga #silahla yaralama #sivas
Önceki Haber
Üsküdar Belediyesi kadın muhtarlara Boğaz turu yaptırdı
Sonraki Haber
2022 FIFA Dünya Kupası
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
0
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
0
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
0
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
0
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
0
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.