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Sivas'ta yayaların güvenliği kadın trafik polislerine emanet

Sivas'ta yayaların güvenliği kadın trafik polislerine emanet
24 Kasım 2022 Perşembe 14:38

SİVAS (AA) - Sivas'ta araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde trafik güvenliğini sağlayan kadın trafik polisleri yayalara da yardımcı oluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, yaya öncelikli yol kullanımına dikkati çekmek için İnönü Bulvarı başta olmak üzere kentin işlek caddelerindeki yaya geçitlerinde kadın trafik polislerini görevlendirdi.

Yaya geçitlerinde görev yapan ve trafiği düzenleyen kadın trafik polisleri, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara da yardım ediyor.

Polis memuru Hilal Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere yayaların karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı olduklarını söyledi.

Sürücülerin de bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Sarıkaya, "Kadın personel olmamız çok iyi karşılanıyor. Kadın memurlar olarak artık biz de sokaklarda ve trafikteyiz." dedi.

Polis memuru Ayşe Aldemir ise yaya geçitlerini kullanan vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade etti.

Sivas'ta yaya geçidi kullanımının yaygın olduğunu dile getiren Aldemir, "Sürücülerimiz de bu konuda gayet duyarlı ve yaya geçitlerinde yayalara yol veriyor. Bunları görmek çok güzel." diye konuştu.

Etiketler; #kadın trafik polisleri #sivas #yaya geçidi
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