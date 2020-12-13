Siz park edin, ücreti plakanız ödesin

Akıllı şehirlerin gelişiminde kent sakinlerine akılcı ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen İSPARK Mastercard ile geliştirdiği çözüm ile ödemeleri mobile taşıdı.

Araç plakasını ve kart bilgilerini İSPARK Mobil uygulamasına kaydeden sürücüler ödemelerini Masterpass’in hızlı ve güvenli altyapısı sayesinde, beklemeden, bozuk para aramadan tek tıkla tamamlıyor.

“Güvenle Park Güler Yüzle Hizmet“ sloganıyla sürücülere kaliteli, güvenli, modern otopark hizmeti sunabilmek için kurulan ISPARK veödeme sistemi teknolojilerinde öncü marka Mastercard, hayata değer katan, bireylere zaman kazandıran çözümler sunmaya devam ediyor. Mastercard Türkiye ve İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraklerinden İSPARK arasında yapılan iş birliği, görevliyi beklemeden ya da bozuk para aramadan ödeme yapmayı mümkün kılıyor.

Kolay çıkış

Araç sahipleri İSPARK Mobil Uygulaması’na entegre edilen hızlı ve güvenli dijital ödeme platformu Masterpass altyapısı sayesinde ödeme için her seferinde kart bilgisi girmek zorunda kalmıyor. Plakalarını uygulamaya kaydeden sürücüler, ödemeyi ise otoparktan ayrılırken, uygulama üzerinden Masterpass’e kayıtlı kartlarından birini seçerek online olarak tamamlıyor. Yakın zamanda plaka tanıma sistemine de entegre edilecek uygulama sayesinde sürücüler plaka ile giriş yaptıkları otoparklarda çıkış bariyerine geldiklerinde yine mobil uygulama üzerinden ödemeyi tamamlayarak kolayca çıkış yapabilecek. İSPARK otoparklarını aylık abonelik sistemi ile kullananlar da ödemelerini uygulama üzerinden tek tıkla, hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor.

