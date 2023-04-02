Şoförü bıçakla tehdit edip otobüsü kaçırmıştı, yakalandı

Samsun'da bindiği yolcu otobüsünde şoförü bıçakla tehdit ederek aracı kaçıran saldırgan, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şoförü bıçakla tehdit edip otobüsü kaçırmıştı, yakalandı
02 Nisan 2023 Pazar 14:39

Samsun'da bindiği yolcu otobüsünde şoförü bıçakla tehdit ederek aracı kaçıran saldırgan, düzenlenen operasyonla yakalandı. Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyir halindeki bir yolcu otobüsünde, isminin F. K. (35) olduğu öğrenilen yolculardan birinin elindeki bıçakla önce yolculara saldırdığı ardından otobüs şoförünü rehin aldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Samsun-Ordu kara yolunda güvenlik önlemleri alınmasının ardından ekipler, otobüs şoförü ile irtibata geçerek güvenli bir şekilde aracı durdurmasını istedi. Şoförün, saldırgan tarafından tehdit edildiği, bu yüzden aracı durduramayacağını ifade etmesi üzerine ekipler tarafından otobüs takibe alındı.

Otobüsün, güvenlik güçleri tarafından oluşturulan güvenlik bölgesinde de durmaması üzerine tekrar şoför ile irtibata geçilerek yolcu indirme bahanesi ile otobüsü durdurması istendi. Şoförün otobüsü Çarşamba ilçesi yakınlarında durdurması üzerine otobüse giren ekipler, yolcuları tahliye etmeye başladı.

Saldırganın elindeki bıçakla şoförü hedef alarak ekiplerin uzaklaşmasını istemesi üzerine, ekiplerin ayrıldığı otobüs yeniden Çarşamba istikametine hareket etti.

Çarşamba ilçesi sanayi ışıkları mevkisinde polis ekipleri tarafından durdurulan otobüse jandarma ve emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonla, şüpheli elindeki suç aletiyle birlikte etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan saldırgana çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunulması üzerine jandarma aracına bindirilen şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayda iki otobüs şoförü saldırgan tarafından hafif şekilde yaralandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaçırma #otobüs #rehin #samsun #yolcu
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