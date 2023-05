Sokak hayvanlarını korurken saldırıya uğradı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci (58), köpekleri kovalayan komşusu A.S. (48) adlı kadını uyardığı için saldırıya uğradı. Darp raporu alıp, şikayetçi olan Cebeci, "Köpeklerin darbedildiğini gördüm. O sırada kendim de darbedildim. Bizim amacımız; sokaktaki hayvanları korumak. Sokaktaki hayvanları insanlardan korur hale geldik" dedi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Alaattin Önen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.S., kendisine ait köpeği rahatsız ettiği için diğer köpeklere taş atıp, kovaladı. Bu sırada durumu fark eden KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, A.S.'ye tepki gösterdi. A.S. de Cebeci'ye tehdit ve hakarette bulunup, saldırdı. Cebeci'nin boğazını sıkıp, kollarını tırmalayıp, el parmaklarını büken A.S., komşuların araya girmesi ile uzaklaştı. İhbar sonrası gözaltına alınan A.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



'ARTIK BU SON BULMALI'

Bir kadının, bir kadına şiddet uyguladığını belirten Sevinç Cebeci, "Her canlıya şiddeti kınıyoruz ama bir kadının, bir kadına şiddetini daha çok kınıyorum. Sokak hayvanlarını korumak adına besleme yaparken onlara şiddeti engellemek adına çıktığımda darp edildi. Şikayetçi ve davacı oldum. Emniyete ifademizi verdik. Hukuki süreç başladı. Mahkemenin sonuçlanması ve adaletin yerini bulmasını temenni ediyorum. Artık bu son bulmalı. Darp edilmemeliyiz. Bize destek olunmalı. Bu canların yaşam alanlarına saygı duyuyoruz. Bizim duyduğumuz kadar diğer insanların da saygı duymasını istiyoruz. Onların gidecek yerleri yok. Suyunu koyuyoruz, mamasını veriyoruz. Şimdiye kadar burada hiçbir köpek, insana saldırmadı. Eğer bir saldırı olursa da Keşan Belediyesi bu köpeği alarak, barınakta rehabilite ediyor" dedi.



'KENDİMİ ZOR KURTARDIM'

Kendisine yapılan saldırıyı anlatan Cebeci, "Sokakta köpeklerin havladığını duydum. Evimden sokağa fırladım. Köpeklerin darbedildiğini gördüm. O sırada kendim de darp edildim. Bizim amacımız; sokaktaki hayvanları korumak. Sokaktaki hayvanları insanlardan korur hale geldik. Hiçbir insan darbedilmeyi ve hakarete uğramayı hak etmiyor. Bu konuda bütün dostlarımdan yanımda olmalarını ve destek vermelerini istiyorum. Birdenbire boğazıma sarıldı. Üzerime saldırdı. Ellerimi, parmaklarımı büktü. Kollarımı tırmaladı. Kendimi zor kurtardım. Hakaret ve tehditte bulundu. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmedim" diye konuştu.

Cebeci, saldırının kendisini yıldıramayacağını, sokak hayvanlarını korumaya ve ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğini söyledi. ()