Sosyal medyanın da bir adabı var

Covid 19 sürecinde iletişimin çok büyük bir bölümünün dijital mecralarda devam etmesi, hepimizin yaşamlarında değişikliğe sebep oldu

Yaşar Üniversitesi’nde “Görgü Kuralları ve Protokol” dersi veren Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, sosyal davranış kurallarının dijital ortamlarda ve özellikle sosyal medyada da geçerli olduğunu hatırlatarak, sosyal medya iletişiminde de saygı ve nezaketin ihmal edilmemesinin bugünlerde daha da önem kazandığının altını çizdi.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, özellikle pandemi süreciyle birlikte gündelik hayatımızın çok önemli bir bölümünü oluşturan sosyal medyanın kendisine has görgü kurallarına uyulmasının “Sağlıklı bir sosyalleşme” adına önemli olduğunu söyledi. Yaşar Üniversitesi’nde verdiği “Görgü Kuralları ve Protokol” dersi öğrencilerden büyük ilgi gören Dr. Uğur Oral, salgının ağırlığını hissettirmesinin ardından evlerinde kalan insanların internet ortamına taşıdıkları sosyal ilişkilerinde de yüz yüze iletişimdeki hassasiyetleri sürdürmeleri gerektiğini ifade etti.

Sosyalleşmenin insanoğlunun doğuştan gelen bir ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Uğur Oral, “Ancak ne yazık ki insanlar bazen sanal ortamı ve sosyal medyayı, özgürlüklerin sınırsızca yaşandığı, kuralları olmayan bir platform olarak algılama hatasına düşüyor. Oysa yaşamakta olduğumuz sosyal izolasyon sürecinde, gündelik yaşantımızda ilişkilerimizi düzenleyen sosyal davranış kuralları, internet aracılığıyla kurduğumuz iletişimde de aynen geçerlidir. Klavye başına geçtiğimizde de görgü kurallarına duyarlı bir biçimde hareket etmek sosyal ilişkilerimizi daha da güçlendireceği gibi bunun tersi bir durum ise mevcut ilişkilerimizin sonlanmasına neden olabilir” dedi.

Saygıyı unutmamalıyız

Sosyal medyada dikkat edilmesi gereken bazı görgü kurallarını anımsatan Dr. Uğur Oral “Örneğin, size gönderilen bir elektronik postayı, bir mesajı ya da bir gönderinize yapılan yorumu mutlaka yanıtlandırmanız gerek, aksi kabalık olur. Herhangi bir gönderiye yorum yaparken ‘hakaret’ ile ‘eleştiri’ arasındaki sınırı bilmek ve korumak da bu bağlamda çok önemli. Ne yazık ki okuduğumuz birçok yorumun eleştiri sınırını zorladığını gözlemliyoruz, sosyal medyada fikir beyan etmenin ötesinde fikir empoze etmeye çalışıyoruz. Şuna dikkat etmemiz lazım, gerçek hayatta birisinin yüzüne karşı söyleyemeyeceğimiz bir şeyi sanal ortamda da söylememeliyiz. Ortamın sanal olması, bizim veya karşımızdakilerin gerçekliğini azaltmıyor” diye konuştu.

Yazılı iletişimin, beden dilimizi, sesimizi kullanamadığımız için yanlış anlaşılmalara da çok açık olduğunu hatırlatan Uğur Oral, “Dolayısıyla karşımızdakini anlama ve kendimizi doğru ifade etme konusunda daha da fazla özen göstermek bir zorunluluktur. Unutmamamız lazım ki internette yazılanlar buza yazılmıyor, orada kalıyor ve pek çok kişi tarafından görülüyor. Bu da yine bizi, ilişkilerimizde daha çok saygı, daha çok özen gösterme noktasına taşımalıdır” şeklinde konuştu.

Dr. Uğur Oral, dijital ortamlardaki iletişimde dikkat edilmesi gereken birkaç görgü kuralının da altını çizerek şunları söyledi: “Türkçe yazım kurallarına göstereceğimiz hassasiyet, eğitim düzeyimiz ve ciddiyetimiz hakkında karşımızdaki kimseye fikir vereceğinden, doğru bir Türkçe kullanmak her zaman önemlidir. Evden çalışırken, gecenin ilerleyen saatlerinde mesaj uyarı sesinin uykusu hafif olanları uyandırma ihtimaline istinaden gerekli olmadıkça geç saatlerde mesaj gönderilmemelidir. Yine çok sık yapılan hatalardan biri, bir vefat durumunda sosyal medya üzerinden başsağlığı dilemek. Doğum günü, terfi, evlilik yıldönümü gibi durumlarda belki dijital platformlarda yazılan bir mesajla kutlama uygun olabilir ama vefat durumunda taziye mutlaka bizzat arayarak iletilir”

Görgü, bumerang gibidir

Görgü kurallarının özünü oluşturan saygı ve nezaketi bir bumeranga benzeten, karşımızdaki insanlara nasıl davranırsak aynı davranışın bize geri döneceğini ifade eden Dr. Uğur Oral, “Gündelik hayatta görgümüzü ortaya koyan ‘Lütfen’, ‘Teşekkür ederim’ gibi ifadeleri internet bazlı iletişimde de kullanmaya özen göstermeliyiz. Sosyal medyada ‘özel alan’dan çıkıp, ‘sosyal alan’a geçtiğimizi ve sosyal davranış kurallarına göre hareket etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Nasıl ki yakından tanımadığımız, resmi ilişki içinde olduğumuz kimselere ‘Siz’ diye hitap ediyorsak, yani ‘Sen’ diyemiyorsak, dijital ortamlarda da aynı nezaketi göstermeliyiz. Sosyal ağların zaman tünelinde yazdığımız bir yorumu herkes okuyacağından, özel bir şey söyleyeceksek bunun için mesaj uygulamasını kullanmak daha doğrudur. Elbette genel bir kural olarak da erkeklerin bir kadınla nasıl konuşulacağını, sosyal medyada sohbet ederken de unutmamaları gerekir” dedi.