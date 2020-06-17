Springday Mobil Evaporatif Soğutucular

Bu kılavuz, genel olarak ev ya da ofislerde kullanılan daha küçük mobil evaporatif soğutucuları kapsamaktadır. Her ne kadar daha büyük mobil üniteler sağlıyor olsak da bu üniteler daha komplike makinalardır ve başka bir kılavuzda yer verilmiştir.

Bu kılavuzda mobil evaporatif soğutucuların nasıl çalıştıklarını, hangi ebatta alınması ve seçim konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve ihtiyaçlarınızı karşılayan bu ünitelerin bakımını ele alıyoruz. İşte hepsi burada...

Mobil Evaporatif Soğutucu Nedir?

Mobil evaporatif soğutucular, mobil klimalara modern bir alternatiftir. Klimalara kıyasla;

pratik

doğa dostu

düşük maliyetli

basittir.

Küçük mobil evaporatif soğutucu https://springday.com.tr/s50-evaporatif-mobil-hava-sogutucu/ , ev ya da küçük ofisler için uygundur.

Yaz aylarında daha rahat edebilmek için, genellikle dış sıcaklık ve iç mekânın rahatlatıcı serinliği arasında hissedilebilir bir fark yaratmak adına sadece klimanızın ısısını birkaç derece düşürmek yeterlidir ancak bazen klimanın bu serinletici etkisi fazla gelebilir.

Mobil evaporatif soğutucular klimalara göre çok daha basittir ve duvarlardan geçen egzoz hortumuna, pencerelere ya da dışarıya yerleştirilmesi gereken bir yoğuşturucuya ihtiyaç duymaz. Klima kullanmanın zor olabileceği alanlar (mesela dışarıya yoğuşturucu koymanın kısıtlandığı planlamalarda) ya da maliyetin yüksek olduğu veya ortalama bir soğutmanın yeterli olduğu alanlar için uygundur.

Mobil Evaporatif Soğutucular Nasıl Çalışır?

Deri üzerinde oluşan terin buharlaşmasının deriyi soğutması ya da denizden gelen esintinin bariz bir şekilde serin olması gibi mobil evaporatif soğutucular da malzemeden hava üflerken alt katmandan su buharlaştırarak çalışır. Malzemelerdeki hava hareketliliği buharlaşmaya yardımcı olurken aynı zamanda soğutur da. Ünitenin içerisindeki basit ve güvenilir bir mekanizma alt katman malzemesinin (ped) kuru olmasını sağlar ve ön filtre de pedin tozlanmasını engeller.

Mobil evaporatif soğutucu mekanizmasının basit türü aşağıdadır:

E vaporatif soğutucu sulu klima görsel mekanizması

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Hemen hemen tüm endüstriyel ve ticari ünitelerde standart olarak bulunur ve daha iyi kaliteye sahip ev kullanımlarında mobil evaporatif soğutuculardır. Soğutma pedinin sürekli olarak bir pompayla ve rezervuardaki geri besleme hattıyla sulanmasına dayanır. Pedden geçen havada buharlaşmayan su, yer çekimi etkisiyle rezervuara geri boşaltılır.

S pringday Evaporatif Soğutma Pedi görseli

Pedler genel olarak belirli bir süreden sonra değiştirilebilir.

Mobil Evaporatif Soğutucular Ne Kadar Etkilidir?

Mobil evaporatif soğutucuların performansı ortam sıcaklığı ve bağıl nemin (%RH) oranına bağlıdır. Örneğin, ortam sıcaklığının genel olarak çoğu iç mekân için yaz aylarında rahatsız edici olduğu 25°C’de, bağıl nemin de yaz aylarında tipik olarak %40’da olduğu durumlarda, evaporatif soğutucudan gelen sıcaklığın 18 ila 19 derece olmasını bekleyebilirsiniz.

Elbette bir modelden diğerine değişiklikler olacaktır ancak ortam bağıl nemi ne kadar düşükse o kadar serinlik olacağını söylemek doğru olur. Ayrıca, belirtmek gerekir ki, ortam sıcaklığı ne kadar yüksekse, sıcaklık düşüşü de o kadar yüksek olacaktır. Mobil evaporatif soğutucuların güç sistemi klimalarınkiyle aynı değildir ve klimalara alışkın olan alıcıların beklentilerini buna göre ayarlamaları gerekmektedir. Klimaların sağladığı serinliğin aynısını sağlamasa bile evaporatif soğutucular çok sıcak günlerdeki bunalmayı ortadan kaldırır. Aşağıdaki tablo en etkili evaporatif soğutucuların soğutma kapasitelerine dair bilgiler içermektedir.

Mobil Evaporatif Soğutucuların Performansını Etkileyen Diğer Faktörler Nelerdir?

Ortam sıcaklığı ve bağıl nem kadar, evaporatif soğutucuların performansları tanktaki suyun sıcaklığından da etkilenmektedir. Bazı üniteler suyun yanı sıra buz da alabilmektedir bu da ünitenin performansı arttıran bir etkendir. Ön filtrenin tıkanması durumunda, bu durum hava akımını kısıtlayacak ve performansı düşürecektir; bu sebeple yıkanabilir filtrelerle donatılmış ünitelerin filtrelerinin periyodik olarak yıkanması ve atılabilir filtrelerin ara sıra değiştirilmesi gerekmektedir.

Mobil Evaporatif Soğutucuların Başka Hangi Etkileri Vardır?

Buharlaşma ile çalıştıklarından odadaki bağıl nemi arttırmaları kaçınılmazdır ve nemlendirici görevi de görür. Ayrıca hem ön filtreden hem de ıslak pedden hava geçirdikleri için hava temizleyici görevi de görür ve polen gibi daha büyük partikülleri hapsedebilir; bu da bahar nezlesi olanlar için olumlu bir durumdur. Ayrıca havada güzel bir koku olması için suya birçok koku eklemek de kolaydır. Kokuların suyla kolayca karışabildiği sürece bir problem olmayacaktır.

Evaporatif Soğutucuların Klimalara Kıyasla Ne Gibi Avantajları Vardır?

Çok daha basit ve elektriğin çok azını kullandıkları için evaporatif soğutucular oldukça ucuzdur ve klimalara benzer şekilde çalışmaktadır. Ayrıca evaporatif soğutucuların çalışmak için soğutucu gazlara (CFC) ihtiyaçları yoktur ve söz konusu gazların sızması gibi bir risk mevcut değildir.

Evaporatif Soğutucu Kullanırken Kapılar ve Pencereler Kapalı Olmalı mıdır?

Hayır. Makinadaki ıslak pedlerden nispeten temiz havanın alınmasını sağlamak için soğuttuğunuz odanın mümkün olduğunca açık ve iyi bir şekilde havalandırılmış olması gerekmektedir. Temiz havaya dayanan bu güven, mobil evaporatif soğutucuları klimalara kıyasla daha sağlıklı bir hale getirmektedir; çünkü genel olarak klimalı olan kilitli odalar iyi havalandırılmış odalara göre kaçınılmaz olarak daha çok kirlenecektir. Mobil evaporatif soğutucuları (Sulu klimalar) havalandırılmamış odalarda kullanmak odanın nemini arttıracak ve sonuç olarak soğutucunun etkinlik seviyesini düşürecektir.

Mobil Sulu Klima Satın Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

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Ayrıca rezervuar boş olduğunda uyarı verecek bir soğutucu arayın ve daha büyük endüstriyel ünitelerde su kaynağını bağlama kapasitesine bakın (el ile rezervuarı doldurmaya yönelik olanlara istinaden). Birçok mobil evaporatif soğutucu spesifikasyonları soğutucuların hava atış mesafesini belirtecektir. Bu mesafe soğutucudan gelen hava hareketini hissedebileceğiniz maksimum mesafedir. Genel olarak, hava atış mesafesi ne kadar genişse o kadar iyidir, tahmin edeceğiniz üzere daha geniş hava akımına sahip ünitelerin menzili daha geniştir.

Dikkate Alınacak Başka Hususlar Var mıdır?

Mobil evaporatif soğutucularda bir klimadan bekleyeceğiniz kontrol seviyesi mevcut değildir. Belirli bir sıcaklık hedefleyemezsiniz ve ünitenin, odanın sıcaklığını hedeflenen sıcaklığa düşürmesini bekleyemezsiniz. Performansları bölgelerine, hava akımına, ortam sıcaklığına ve neme bağlıdır. Belirli bir fan hızına ayarladığınızda parametrelerin izin verdiği ölçüde serinlik elde edersiniz. Mobil evaporatif soğutucular iyi derecede hava akımı sağlar bu da demektir ki eğer kuş tüyü yastık fabrikasında çalışıyorsanız ya da ofis masanızda kâğıt yığınları varsa soğutucuyu koyduğunuz yere biraz dikkat etmeniz gerekebilir!

Havayı hareket ettiren herhangi bir makine gibi biraz ses çıkarırlar ve aslında klimalara kıyasla biraz daha fazla sese sahiptirler. Endüstriyel çevrelerde bu durum çok nadir soruna yol açsa da ofis ortamında kullanmadan önce ses faktörünü göz önünde bulundurmak önemlidir.

Mobil Evaporatif Soğutucuların Nasıl Bir Bakıma ihtiyaçları Vardır?

Mobil evaporatif soğutucuların bakımlarına ilişkin detaylar modelden modele değişmektedir ancak aşağıda belirtilen maddeler genellikle her ünite için geçerlidir.

Toz sürekli olarak soğutucunun içinde sıkışacaktır. Ön filtresinde elek gözü olan soğutucularda ham tozun büyük bir kısmı burada hapsedilecektir ve periyodik olarak ön filtrenin temizlenip tekrar yerine takılması gerecektir. İnce tozlar ise fitilde (ve ham tozlar da ön filtresi olmayan ünitelerde) ve su rezervinde hapsedilecektir. Bu durumda periyodik olarak fitil çıkarılacak, tozdan arındırılacak ve yerine takılacaktır. Bu bakım sırasında fitil bozulma belirtileri gösterirse, fitili yenilemek gerekebilir. Fitilde hapsolmayan toz genellikle fitilin üzerinde dolaşan suyun içinde birikecektir. Bu sebeple kullanılan her sezon sonrasında rezervuarın temizlenmesi, boş bırakılması ve soğuk aylarda depolanmasından önce kurutulması önerilir. Aksi halde, kullanılmadığı takdirde soğutucu içindeki artık su buharlaşacak, tozlar rezervuarda kırıntı haline gelecek ve soğutucu tekrar kullanılacağı zaman bu kırıntılar boru girişlerini tıkayacak ve pompalama mekanizmasını bozacaktır.

Suyu biyolojik olarak temiz tutmak için rezervuara antibakteriyal ajan koymak ve fitilde çamur oluşmasını engellemek oldukça iyi bir fikirdir.

Hangi Ebatta Mobil Evaporatif Soğutucuya İhtiyacım Var?

Springday Pazarlama uzmanlarımız size daha uygun evaporatif soğutucuyu seçmenizde yardımcı olacaktır.

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