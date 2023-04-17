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"Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" projesinin ikinci ayağı Karabük'te yapıldı

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:17

KARABÜK (AA) - "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" temalı Erasmus+ projesinin ikinci ayağı Karabük Üniversitesinin (KBÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesinin yanı sıra Polonya, Portekiz ve İspanya'dan üniversitelerle ortaklaşa yürütülen, şehirlerin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı, doğaya saygılı ve sürdürülebilir kılınması amacıyla oluşturulan projenin ilk ayağı 12-13 Nisan'da İstanbul'da yapıldı.

Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'ndeki ikinci ayak toplantısında katılımcılar, Osmanlı mimarisi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesi ile Yörük köyünü ele aldı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, açılış konuşmasında, üniversitenin sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Özköse, projenin amacının, kısa sürede Avrupa ülkeleri arasındaki öğrencilerin ve eğitmenlerin kaynaşmasını sağlamak, sürdürülebilir kentler ve toplulukları öğretmek olduğunu belirtti.

KBÜ'den 7 öğrencinin projeye katıldığını aktaran Özköse, öğrencilerin, İstanbul, Safranbolu, Yörük köyü ve Amasra hakkında karşılaştırma yoluyla grup çalışmaları altında çeşitli fikirler üreteceğini anlattı.

Proje ortaklarından Polonya Nysa Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Agata Piet, kentlerin sürdürülebilirliği ve bu kentlerin doğaya saygılı olmasıyla ilgili yöntemleri geliştirme hedefinden bahsetti.

İspanya Granada Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Francisco Abarca da hedefler kapsamında kültürel mirasa zarar vermeden kentlerin nasıl geliştirilebileceği sorusu üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Grup çalışmalarının ardından öğrenci ve akademisyenler, Safranbolu ve Yörük köyüne giderek saha çalışmasında bulundu.

Etiketler; #"Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" #Erasmus+ #karabük #karabük üniversitesi
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