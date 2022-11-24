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Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve uçuşlar askıya alındı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve uçuşlar askıya alındı
24 Kasım 2022 Perşembe 15:31

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan, şiddetli yağışlar nedeniyle Cidde kentinde eğitim ve uçuşların askıya alındığını ve Mekke-i Mükerreme'de bazı yol ve tünellerin kapatıldığını duyurdu.

Cidde Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli yağmurun neden olabileceği durumlara karşı "öğrencilerin güvenliğini korumak için" kentteki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kral Abdülaziz Üniversitesi de yağışlı hava nedeniyle eğitimin askıya alındığını açıkladı.

Ayrıca Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'nın Twitter hesabından, bazı uçuşların hava koşulları nedeniyle ertelendiği aktarıldı.

Mekke-i Mükerreme Emirliği de sağanak yağış nedeniyle bölgede bir ana yolu ve bazı tünelleri kapatmaya karar verdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.


Etiketler; #suudi arabistan #şiddetli yağış
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