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Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni
19 Mayıs 2023 Cuma 11:38

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, () 19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.Törene İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde bronz madalya kazanan Milli yüzücü Emine Avcu ile siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende Cumhuriyet Anıtı önüne İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelengi konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resmi tören sona erdi.Törenin ardından siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koydu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun. Milli bayramlarımız bizi biraraya getiren milli duygularımızı en üst seviyeye taşıyan en özel anlar. Elinden geleni yapan kurum yöneticileri var. İşte İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Yani İstanbul'da İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü bu işin hamisi ya da Ankara merkezde Gençlik Spor Bakanlığı bu işin hamisi olmaz. Olamaz. Yani bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa burada büyük bir eksiklik vardır." dedi. ()

 

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