Tapuda 'dublör'lü vurgun

TAPU ve kadastro müdürlüklerinde, dublörlü sahtecilik girişimleri arttı. Tapuda 'dublör' yöntemiyle yapılan dolandırıcılıkla milyonlarca liralık vurgun yapıldığını söyleyen İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, "Ustaca yapılan makyajla sahte kişi mülk sahibine benzetiliyor. Pandemi nedeniyle takılan maske de dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor" dedi.

'Dublör' denilen taşınmaz tapusu sahibi kişilere benzer kişiler ile yapılan dolandırıcılık olaylarına son zamanlarda sık rastlanmaya başlandı. Çekilen sahte fotoğraf ile sahte kimlik ve belge hazırlayıp, tapu sahiplerinin bilgisi olmadan taşınmazları satarak dolandırıcıların yüklü miktarda haksız kazanç sağladıklarını ifade eden İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, İzmir'in Çeşme ilçesinde böyle bir tuzağa düşen alıcıya çifte vurgun yapıldığını anlattı. Akgün, "Çeşme'de deniz gören arsaya acil paraya ihtiyacım var denilerek değeri 1 milyon ise 500 bin lira denilmiş. Hem dublör kullanmışlar hem de deniz tarafındaki arsaları gösterip dağın arkasındaki arsaların satışını yapmışlar. Çifte vurgun yapmışlar. Ne yazık ki bize bu tür olayları yaşayan vatandaşlar şikayetlerini iletiyor. İzmir'de tapu kadastro müdürlüklerine giden dublörler var. Dublör kullandırarak dolandıran sahtekarların sayısı oldukça fazla" diye konuştu.

Çok sık yaşanıyor

Sektörde bu ve buna benzer dolandırıcılık öyküsünün sık sık yaşandığını vurgulayan Akgün, "Uzun zamandır vatandaşlar bu tür mağduriyetler yaşıyor. Dağdaki arsayı deniz kenarında bir arsa gibi gösteriyorlar, dağdaki arsanın tapusu veriliyor. Kusurlu malı değil, güzel malı gösteriyorlar. Kusurlu mal satıyorlar. Yalıda ön daireyi gösterip arka daireyi satıyorlar. Emlak sektöründe çok fazla dolandırıcılık öyküsü yaşanıyor. Bu dublör konusu uzun yıllardır var. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yeni sitemi olan Web Tapu Sistemi, yeni dolandırıcılık öykülerini de beraberinde getirdi. Dolandırıcılar nakdi değeri yüksek olan mülkü belirliyor. Bu mülkün uzun süre kullanılmamış ve işlem görmemiş olduğu tespit edilerek Web Tapu Sistemi’ne hazırladıkları evrakları giriyorlar ve dublör bulunmasının ardından mülk sahibinin kimliğinin sahtesi hazırlanıyor" dedi.