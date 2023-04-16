Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ardahan'da vatandaşlarla iftar yaptı:

- "Bu seçim yerli ve milli olanlarla, buna kulak tıkayanların mücadele ettiği bir seçim olacak"- "Bugün herkes Türk Devletleri Teşkilatının önemini konuşuyor. Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı' şahlanış yılı olacak"

ARDAHAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu seçim yerli ve milli olanlarla, buna kulak tıkayanların mücadele ettiği bir seçim olacak." dedi.

Bakan Kirişci, Güney Çevre Yolu mevkisinde bir tesiste düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kirişci, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, Ardahan'da dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde millet olarak acılara büründüklerini vurgulayan Kirişci, 50 binden fazla vatandaşı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak vatandaşların yanında yer aldıklarını dile getiren Kirişci, "Vatandaşımızın acılarını ilk andan itibaren sarmanın çabası içinde olduk. Şimdi ise gelinen noktada, kalıcı konutların temeli atıldı. Hayat devam ediyor. Evet biz asrın felaketinin üstesinden geldik, yaraları sarıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız kalıcı konutlarında ikamet edecek hale gelecek." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Kirişci, "Bu seçim yerli ve milli olanlarla, buna kulak tıkayanların mücadele ettiği bir seçim olacak. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü AK Parti bu ülkede her alanda yerliliği ve milliliği savundu. Bu ülkenin dışa bağımlılığını en alt düzeye hatta sıfırlamaya çalıştı." diye konuştu.

- "Kendi milli yerli politikamızı izledik"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kendi milli politikasını izlediğini dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Müptezel muhalefetin sözlerine itibar etmedik. Kendi milli yerli politikamızı izledik. İki ülkeyi de dost ve komşu olarak tanımladık. Birini diğerine tercih etmedik. Zaman bizi haklı çıkardı. Şuanda dünyada herkesin arayıp da derdini anlatabildiği liderimiz var. Bu lider durup dururken olmadı. İHA'larla SİHA'larla 30 yıllık Azerbaycan işgaline son verildi. Bugün herkes Türk Devletleri Teşkilatının önemini konuşuyor. Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı' şahlanış yılı olacak. Alevi-Sünni meselesini çıkardılar. Kürt, Türk, Arap, Çerkez etnik milliyetçiliği gündeme getirdiler. Halbuki bizim inanç değerlerimizde Allah'a inanmak var. Bizim bütün çabamız derdimiz bu. Milletimizin feraseti ve basiretiyle 15 Temmuz'un üstesinden geldi."

Kirişci, katılımcıların yarın idrak edilecek Kadir Gecesi'ni kutladı.