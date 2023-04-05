Tartıştığı berberi tabancayla öldürdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde berberlik ve nakliyecilik yapan Rüstem Ümit Duman (45), berber dükkanının önünde husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Tartıştığı berberi tabancayla öldürdü
05 Nisan 2023 Çarşamba 21:21

Kocaeli'nin Derince ilçesinde akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, ilçede berberlik ve nakliyecilik yapan Rüstem Ümit Duman'ın Engin Caddesi'ndeki berber dükkanına gitti. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duman'ı dükkanın dışına çağıran saldırgan, tabanca ile 3 al ateş edip kaçtı. Duman, ayağına, karnına ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüstem Ümit Duman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Öte yandan, Rüstem Ümit Duman'ın nakliye işinde kullandığı kamyonet de olayın gerçekleştiği noktanın bir sokak ilerisinde farları açık halde bulundu. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalama için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #Derince #tabancayla vurularak öldürüldü #berber
İlgili Galeriler
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Çeşme açıklarında hortum cep telefonuyla görüntülendi
Sonraki Haber
Enkazdan kurtarılan depremzede ilk adımlarını İzmir'de attı
Enkazdan kurtarılan depremzede ilk adımlarını İzmir'de attı
Enkazdan kurtarılan depremzede ilk adımlarını İzmir'de attı
0
İstanbul'da 18 milyon liralık soygun yapan zanlılar yakalandı
İstanbul'da 18 milyon liralık soygun yapan zanlılar yakalandı
0
Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanması sürüyor
Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanması sürüyor
0
Fahiş kira artışı yapan 42 kişiye soruşturma
Fahiş kira artışı yapan 42 kişiye soruşturma
0
İzmir merkezli askerlere yönelik FETÖ operasyonu
İzmir merkezli askerlere yönelik FETÖ operasyonu
0
Afyonkarahisar'da ramazan stantlarının gelirinin bir bölümü depremzedelere bağışlanacak
Afyonkarahisar'da ramazan stantlarının gelirinin bir bölümü depremzedelere bağışlanacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.