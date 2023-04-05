Tartıştığı berberi tabancayla öldürdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde berberlik ve nakliyecilik yapan Rüstem Ümit Duman (45), berber dükkanının önünde husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, ilçede berberlik ve nakliyecilik yapan Rüstem Ümit Duman'ın Engin Caddesi'ndeki berber dükkanına gitti. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duman'ı dükkanın dışına çağıran saldırgan, tabanca ile 3 al ateş edip kaçtı. Duman, ayağına, karnına ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüstem Ümit Duman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Rüstem Ümit Duman'ın nakliye işinde kullandığı kamyonet de olayın gerçekleştiği noktanın bir sokak ilerisinde farları açık halde bulundu. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalama için çalışma başlattı.