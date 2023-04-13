Tartıştığı eşi ve oğlunu bıçakladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ve oğlunu bıçaklayarak yaraladı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Eski Medrese Sokak'ta yaşayan S.A. (46) eşi ve oğluyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, eşi N.A. (43) ve oğlu K.A'yı (19) bıçakla yaraladı.
Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kadın ve oğluna ilk müdahale yapıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen K.A, ameliyata alındı.
Baba, S.A, polis tarafından gözaltına alındı.
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