Tartıştığı Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdü, gözaltına alındı

Eskişehir'de Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Tartıştığı Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdü, gözaltına alındı
31 Mart 2023 Cuma 21:30

 Eskişehir'in Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Rus uyruklu Elena Samsanova (55) ile eşi Atila S. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S, evde bulunan bıçakla eşi Samsanova'yı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklı kavga sırasında elinden yaralanan zanlı Atila S, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli buradaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Rus uyruklu kadının cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet #kadın #Rus uyruklu
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