Tedbir çok durmak yok

Vakaların artması sebebiyle Türkiye’de kısıtlamalı günlere geriye dönüldü. Ne yapacağını şaşıran mobilya üreticilerinin imdadına İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) yetişti. İZMOD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, üretim durur ise hayatın da duracağını söyledi.

İZMOD Başkanı Özkoparan, “Mobilya sektörü olarak etkilerini arttıran corona virüsünün ciddiyetinin farkındayız. Aşı ve tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Sorumluluklarımızı bilmek, farkında olmak, üzerimize düşen görevleri yapmak ve tedbirlere uymak artık bir keyfiyet değil asli ve öncelikli görevimiz. Karantina ve izolasyon kurallarına tereddütsüz uymak, sağlık personellerinin uyarılarını ciddiye almak ve doğru şekilde uygulamak gibi insani bir borcumuz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Karantina tedbirlerini ve koruyucu tedbirleri ihlal etmek sadece sevdiklerimizi ve sağlık çalışanlarımızı değil, toplumun tamamını riske atmaktır. Bu günlerde sevdiklerimizle aramıza telafisi mümkün olmayan mesafeler koymamak adına bir süre kendi aramıza mesafe koymak zorundayız.” dedi.

Çalışmaya devam

Olağan üstü hallere rağmen hayatın devam ettiğini hatırlatan İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan, üretimin sürmesinden yana olduklarını ifade etti. Başkan Özkoparan, “Salgın ve ekonomik daralmalar yüzünden isteklerimize göre değil ihtiyaçlarımıza göre yaşayan bir toplum haline geldik. İhtiyaçlarımızı karşılayabilmek için zor şartlarda da olsa üretim yapmamız lazım. Bu gerekliliğimizi yetkili makamlara ilettik. Elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bildirdik. Şu an kısıtlama ve yasaklar döneminde üretimin sürmesi için üyelerimize izin konusunda yardımcı oluyoruz. Bize kayıtlı mobilya üreticilerimiz odamızdan aldıkları belge, vergi levhası ve sosyal güvenlik belgelerini yanlarında bulunduruyorlar. Özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu fedakarane yaptıkları çalışmalar için kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.





