Tekirdağ'da 5 bin kişi birlikte iftar yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi birlikte iftar yaptı.

Kapaklı Belediyesince "Gönül Sofralarında Buluşuyoruz" adlı iftar programı düzenlendi.

İlçenin en işlek yerlerinden Pınar Bulvarı'nda kurulan 5 bin kişilik iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, programda yaptığı konuşmada, vatandaşlara ilgi ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Ezanın okunması ile beraber caddeyi dolduran binlerce kişi iftar yaptı.

İftarın ardından İbrahim Sadri şiir dinletisi sundu.