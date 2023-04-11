Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
0
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
0

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 64 tesise 17 milyon 77 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 64 tesise 17 milyon 77 bin lira ceza uygulandı
11 Nisan 2023 Salı 16:54

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, yılın ilk çeyreğinde, çevreyi kirleten 64 tesise 17 milyon 77 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3 ayda çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete esas ya da planlı olarak mesai içi ve mesai dışı saatlerde 378 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 64 tesise gerekli cezaların uygulandığı ifade edilen açıklamada, "15'i su kirliliği, 16'sı hava kirliliği, 21'i atık, 5'i ÇED, 5'i toprak kirliliği, biri egzoz ve birisi de sıfır atık konularında olmak üzere 64 tesise toplam 17 milyon 77 bin lira idari para cezası uygulanmış olup ayrıca 13 adet tesis için de faaliyet durdurma kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler; #ceza #çevre #denetim #tekirdağ
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü
Sonraki Haber
BM'den Somali için "geniş kapsamlı uluslararası destek" çağrısı
TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
0
Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
0
Denizli'de 87 bin 420 kaçak sigara ele geçirildi
Denizli'de 87 bin 420 kaçak sigara ele geçirildi
0
Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
0
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
0
Muğla'da üreticilere ata tohumu desteği verildi
Muğla'da üreticilere ata tohumu desteği verildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.