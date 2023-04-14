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Tekirdağ'da pikap ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'da pikap ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
14 Nisan 2023 Cuma 20:49

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

R.S. idaresindeki 59 RC 006 plakalı pikap, Yulaflı Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, A.S'nin kullandığı 14 AAF 599 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler; #Ergene #güvenlik kamerasi #tekirdağ #trafik kazası
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