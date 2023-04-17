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TİKA, Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli ekiplere iftar verdi

TİKA, Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli ekiplere iftar verdi
17 Nisan 2023 Pazartesi 21:57

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli ekipler için iftar verdi.

TİKA'nın ev sahipliğinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir otelde düzenlenen iftara, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Çevik, burada yaptığı konuşmada, depremlerde yaklaşık 15 milyon kişinin etkilendiğini, yaklaşık 50 bin 500 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem bölgelerinde hayatın normale dönmesi için hızla çalışıldığını vurgulayan Çevik, bu acının yaşandığı anlarda yurt dışı ve içinden gelen desteklerle yaraların sarıldığını dile getirdi.

Çevik, Bosna Herseklilerin Türkiye'deki insanların kalbinde ayrı bir yere sahip olduğuna işaret ederek, Bosna Hersekli arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

TİKA'nın arama kurtarma ekiplerine yönelik verdiği eğitimlerin devam edeceğini aktaran Çevik, Bosna Hersekli ekiplere teşekkür belgesi takdim etti.

İftara katılan Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

İftar programında, Türkiye'deki deprem bölgesindeki görüntülerden oluşan bir video da gösterildi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına Bosna Hersek genelinden 234 kişi katılmıştı.

Etiketler; #bosna hersek #iftar #TİKA
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