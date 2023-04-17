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TİKA'dan 400 Nijerli aileye gıda paketi desteği

TİKA'dan 400 Nijerli aileye gıda paketi desteği
17 Nisan 2023 Pazartesi 14:59

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijer'de yaşayan ihtiyaç sahibi 400 aileye temel besin maddelerinden oluşan gıda paketi desteği sağladı.

TİKA'nın açıklamasına göre, Air bölgesinde yaşayan, Türk kültürüne ve kimliğine yakınlık gösteren İstanbulewa halkına Air (Agadez) Sultanlığı ve TİKA işbirliğinde her yıl ramazan ayında gıda desteği sağlanıyor.

Bu kapsamda, tarihi Türk-Afrika ilişkilerinin önemli bir merkezini teşkil eden Air bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 400 aileye temel besin maddelerinden oluşan gıda paketleri ulaştırıldı.

Nijer, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, gıda yetersizliği, düşük hacimli sanayi sektörü, hızlı nüfus artışı, kötü eğitim şartları, tarım ve hayvancılık sektörleri dışındaki sektörlerin gelişmemiş olması gibi sebeplerle en az gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor.

Nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olan ülkede ramazan ayı gibi özel dönemlerde dünyanın farklı bölgelerinden gönderilen yardımlar, ihtiyaç sahibi halkın beslenme ve gıda ihtiyaçlarını bir nebze de olsa hafifletiyor.

Etiketler; #nijer #Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
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