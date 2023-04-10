TİKA'dan Afgan kadınlarının mesleki eğitimine destek

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan’ın batısındaki Herat kentinde bulunan Kadınları Güçlendirme ve Meslek Kazandırma Merkezi binasının tadilatı yapılarak merkeze ihtiyaç duyulan malzeme ve donanım desteği sağlandı.

Herat İl Sosyal İşler Müdürü Ebu Muhammed Mensur, Kadınları Güçlendirme ve Meslek Kazandırma Merkezine malzemelerin teslim töreninde konuştu.

TİKA’nın her zaman Afgan halkına destek olduğunu belirten Mensur, söz konusu binanın tadilatını ve tefrişatını yapan TİKA'nın önemli bir hizmete imza attığını söyledi.

Kadınları Güçlendirme ve Meslek Kazandırma Merkezinin Sorumlusu Fatime Tohi, ihtiyaç duyulan bu büyük kapsamlı destek sayesinde daha çok eğitim ile üretim yapabileceklerini vurguladı.

TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz de Afganistan’da dezavantajlı gruplara her zaman öncelik verilmesi gerektiğini ve bu açıdan kadınların eğitimi ile üretimine katkıda bulunmak adına büyük kapasiteye sahip bir merkezin fiziki şartlarıyla donanım imkanlarını iyileştirdiklerini dile getirdi.

Böylece merkez binasının genel tadilatı dışında çevre düzenlenmesi ve bahçede pazar yeri kurulması için çalışmaları geçen yıl yaptıklarını hatırlatan Deniz, "Bu yıl da temin ettiğimiz ofis malzemeleri, 68 dikiş makinesi ve mutfak araç gereçleri ile hem öğrenen hem üreten kadınlar için kapsamlı bir zemin oluşturduk." dedi.

2006'dan bu yana faaliyet gösteren Kadınları Güçlendirme ve Meslek Kazandırma Merkezinin tadilatı, 2022'de TİKA tarafından yapılmıştı.