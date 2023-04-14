TİKA'dan Afganistan'da spora destek

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Program Koordinasyon Ofisi, Afganistan Milli Badminton Federasyonuna, düzenlenecek turnuva öncesi tüm teçhizat ve spor malzemeleri desteğinde bulundu.

Afgan gençlerinin yoğun ilgi gösterdiği futbol ve kriketten sonra en çok sevilen spor dallarından olan badmintona, TİKA'nın desteğiyle, 170 badminton oyuncusu için temin edilen malzemeler, Afganistan Badminton Federasyonu yetkililerine törenle teslim edildi.

Teslim törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Manav, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Vekili Binbaşı Levent Polat, Yunus Emre Enstitüsü Afganistan Müdürü Hüseyin Güngör, Afganistan Badminton Federasyonu Başkanı İrşadulhak Sadiki, Afganistan Spor ve Beden Eğitimi Milli Olimpik Komitesi Basın İşleri Sorumlusu Atal Muşvaney, Afganistan Kültür Bakanlığı Gençlik Bakan Yardımcısı Hazratullah Şerifi, sporcular ve sporseverler katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Manav, Türkiye olarak her zaman Afgan halkının yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Manav, Afganistan'da sağlıktan eğitime ve spor alanları ile her yönde önemli dokunuşlar yapma arzusunda olduklarını belirtti.

TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan da Afgan gençlerin spor alanlarında ciddi kazanımlar elde edeceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, bu turnuvayı düzenlemekteki amaçlarının dünyaya normalleşmiş bir Afganistan'ın yüzünü göstermek olduğunu vurguladı.

Afganistan Badminton Federasyonu Başkanı Sadiki ise "İyi gün ve kötü gün dostu Türkiye bir kez daha Afganistan halkının yanında olduğu ispatladı. Bugünkü desteklerini de ele alacak olursak Afgan gençleri diğer tüm spor dallarında olduğu gibi badminton alanında da dünyayla yarışır hale gelecektir." dedi.

Teslim edilen malzemeler arasında badminton matı, badminton ağı, oyuncu, hakem ve ara hakem üniformaları, puan yansıtıcı, badminton raketleri ile tüy toplar bulunuyor.

