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Togg'dan servis açıklaması... TOGG servisi nerede?

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Togg Teknoloji Kampüsü'nden yapılan sevkiyatların sürdüğü ve planlar doğrultusunda yılın başından itibaren servislerin hizmete alınmaya devam ettiği bildirildi.

Togg'dan servis açıklaması... TOGG servisi nerede?
29 Nisan 2023 Cumartesi 22:05

Togg'un resmi Twitter hesabından, Togg T10X'lerin teslimat sürecine ve servislerin hizmete alınmasına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Servislerin hizmete alınmasına ilişkin yapılan ilk paylaşımda, "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız." ifadelerine yer verildi.

Teslimat sürecine yönelik görüntülerin yer aldığı ikinci paylaşımda ise "Togg Teknoloji Kampüsümüzden sevkiyatlarımız devam ediyor. Gemlik rengi akıllı cihazlarımız Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir'e, Oltu ise Kocaeli'ye doğru yola çıktı." ifadeleri kullanıldı.

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