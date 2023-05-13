Sinan Oğan: Kamplaşmaktan yorulan Türkiye'nin çıkış noktasıyız
Sinan Oğan: Kamplaşmaktan yorulan Türkiye'nin çıkış noktasıyız
0
Kılıçdaroğlu: Bahar havası içinde sandığa gidin
Kılıçdaroğlu: Bahar havası içinde sandığa gidin
0
Kızılay Genel Başkanı Kınık, istifa etti
Kızılay Genel Başkanı Kınık, istifa etti
0
Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz
Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz
0

Togg, İntercity İstanbul Park Pisti'ne çıktı

Yerli otomobil Togg, İntercity İstanbul Park Pisti’ne çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1 yarışlarının en heyecanlı anlarının yaşandığı start- finish düzlüğünde yerli otomobil ile yol aldı. Yazıcı, “Togg’un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık” dedi

Togg, İntercity İstanbul Park Pisti'ne çıktı
13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:26

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da 34 TB 0934 plakalı TOGG aracını İntercity İstanbul Park Pisti’nde kullandı. Başkan Yazıcı’ya İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da eşlik etti.

“TOGG’UN PERFORMANSI ÇOK İYİ”

Başkan Yazıcı, “Tuzla Belediyemizin artık bir TOGG aracı var. Akıllı cihazımızın donanımı ile yazılımlarını kontrol ettik. Bir de performans analizi yapmak için Tuzla sınırları içerisinde bulunan İstanbul Park’ta deneyelim dedik. Aracımızın donanımının içerisindeki yazılımı ile beraber nasıl işlediğini görelim dedik. Togg’un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık. Özellikle de belli bir alanda süspansiyon testlerine baktık. Virajlardaki dönüşlerine baktık. Araç gerçekten bizden 10 üzerinden 10 alacak derecede kullanılabilir. Bir SUV modeli için muhteşem özelliklere sahip. Ucuz ve inşallah performansıyla da muhteşem sürüş keyfini herkese yaşatacak. Emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, orada çalışan tüm bilim insanlarına, mühendislere, yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #togg
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Soma maden faciasının 9'uncu yıl dönümünde mezarlık ziyareti
Sonraki Haber
Sinan Oğan: Kamplaşmaktan yorulan Türkiye'nin çıkış noktasıyız
Samsun’da otomobil, önündeki TIR'a çarptı: 4 yaralı
Samsun’da otomobil, önündeki TIR'a çarptı: 4 yaralı
0
Edirne'de tarlaya devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
Edirne'de tarlaya devrilen araçtaki 6 kişi yaralandı
0
Samsun'da su içtiği bardaktaki DNA’sından yakalanan cinsel istismar sanığına 6 yıl hapis
Samsun'da su içtiği bardaktaki DNA’sından yakalanan cinsel istismar sanığına 6 yıl hapis
0
Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı
Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı
0
Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay açıklaması
0
Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı
Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.