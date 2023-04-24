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Trakya'da öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı

Trakya'da öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı
24 Nisan 2023 Pazartesi 09:40

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da öğrenciler, ikinci ara tatilin sona ermesinin ardından dersbaşı yaptı.

Edirne'de 59 bin 402 öğrenci tatilin ardından okuluna gelmenin heyecanını yaşadı.

Öğrenciler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi.

75 Yıl İlkokulu öğrencilerinden Yusuf Aydoğan, AA muhabirine ara tatilin verimli geçtiğini söyledi.

Tatilde oyun oynamanın yanı sıra ders de çalıştığını ifade eden Aydoğan, okula yeniden dönmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'ndeki okullarda da 51 bin 861 öğrenci dersbaşı yaptı.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler ardından sınıflarına girdi.

4'üncü sınıf öğrencisi Hakan Taha Aydın da bugün mutlu olduğunu dile getirdi.

Arkadaşlarını ve okulunu özlediğini anlatan Aydın, tatilini gezerek geçirdiğini söyledi.

Tekirdağ’da da 213 bin 57 öğrenci için ara tatil sonrası yeniden ders zili çaldı.

Öğrenciler sabah saatlerinde velileri ile okullara geldi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Etiketler; #ara tatil #Öğrenciler #Trakya
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