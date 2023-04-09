YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
0
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
0
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
0

Tunuslu muhalif liderden Cezayir Cumhurbaşkanı'nın "komplo" açıklamalarına tepki

Tunuslu muhalif liderden Cezayir Cumhurbaşkanı'nın
09 Nisan 2023 Pazar 18:39

TUNUS (AA) - Tunus’taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, "Tunus'a komplo kurulduğu" yönündeki ifadelerini, ülkesinin iç işlerine karışmak olarak niteledi.

Başkent Tunus’ta 9 Nisan 1938’de Fransa’ya karşı savaşırken hayatını kaybedenlerin anıldığı "9 Nisan Şehitler Günü" etkinliğinde konuşan Şabi, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un açıklamalarının doğru olmadığını, Tunus’taki "komplonun" müsebbibinin Cumhurbaşkanı Kays Said olduğunu savundu.

Şabi, "Eğer bir komplo varsa o komplonun sahibi dışarıdan destek alan Cumhurbaşkanı Said’in yaptığı darbenin ardından kendisinin yürüttüğü komplodur." ifadelerini kullandı.

"Darbenin" ülkedeki siyasi istikrarsızlığı körüklediğini söyleyen Şabi, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Arap kardeşlerimize diyoruz ki demokrasinin sizin ilgi alanınıza girmediğini anlıyoruz fakat biz Tunus halkı olarak demokrasiye bağlıyız ve buna bağlı kalmaya devam edeceğiz. Kardeşlik ancak karşılıklı saygıyla ayakta kalabilir, biz arkadaşların da kardeşlerin de dış müdahalesine karşıyız."

Tunuslu muhalif lider, demokrasiye sahip çıkmak için ortak hareket etmenin önemini vurgulayarak, demokrasiye sahip çıkma mücadelesinde yanlarında olan tüm tarafları kucakladıklarını aktardı.

- Ne olmuştu?

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna 22 Mart’ta verdiği mülakatta, "Tunus'a karşı bir komplo kurulmuş." demişti.

Konuşmasında kimin, nasıl bir komplo kurduğuna ilişkin detay vermeyen Tebbun, ülkesinin Tunus'u yalnız bırakmayacağını, Cezayir’in halk tarafından seçilen ve zorla göreve getirilmeyen bir sembol olarak (Tunus Cumhurbaşkanı Kays) Said'i desteklemeye devam edeceğini belirtmişti.

Tunus'ta "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla 11 Şubat'tan bu yana çok sayıda siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı tutuklandı.

Tutuklamalara destek veren Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gerekçenin de "devletin güvenliğine karşı komplo kurma ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" olduğunu söylemişti.

Etiketler; # Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun #tunus #Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Bulgaristan'daki HÖH Partisi'nin Genel Başkanı Karadayı, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti:
Sonraki Haber
Bandırmaspor-Altay maçının ardından
Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı
Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı
0
Başkentte yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Başkentte yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
0
Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
0
Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra intihar etti
Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra intihar etti
0
Bakan Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen iftarda konuştu:
Bakan Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen iftarda konuştu:
0
MSB, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi
MSB, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.