Tunuslu muhalif liderden Cezayir Cumhurbaşkanı'nın

TUNUS (AA) - Tunus’taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, "Tunus'a komplo kurulduğu" yönündeki ifadelerini, ülkesinin iç işlerine karışmak olarak niteledi.

Başkent Tunus’ta 9 Nisan 1938’de Fransa’ya karşı savaşırken hayatını kaybedenlerin anıldığı "9 Nisan Şehitler Günü" etkinliğinde konuşan Şabi, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un açıklamalarının doğru olmadığını, Tunus’taki "komplonun" müsebbibinin Cumhurbaşkanı Kays Said olduğunu savundu.

Şabi, "Eğer bir komplo varsa o komplonun sahibi dışarıdan destek alan Cumhurbaşkanı Said’in yaptığı darbenin ardından kendisinin yürüttüğü komplodur." ifadelerini kullandı.

"Darbenin" ülkedeki siyasi istikrarsızlığı körüklediğini söyleyen Şabi, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Arap kardeşlerimize diyoruz ki demokrasinin sizin ilgi alanınıza girmediğini anlıyoruz fakat biz Tunus halkı olarak demokrasiye bağlıyız ve buna bağlı kalmaya devam edeceğiz. Kardeşlik ancak karşılıklı saygıyla ayakta kalabilir, biz arkadaşların da kardeşlerin de dış müdahalesine karşıyız."

Tunuslu muhalif lider, demokrasiye sahip çıkmak için ortak hareket etmenin önemini vurgulayarak, demokrasiye sahip çıkma mücadelesinde yanlarında olan tüm tarafları kucakladıklarını aktardı.

- Ne olmuştu?

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna 22 Mart’ta verdiği mülakatta, "Tunus'a karşı bir komplo kurulmuş." demişti.

Konuşmasında kimin, nasıl bir komplo kurduğuna ilişkin detay vermeyen Tebbun, ülkesinin Tunus'u yalnız bırakmayacağını, Cezayir’in halk tarafından seçilen ve zorla göreve getirilmeyen bir sembol olarak (Tunus Cumhurbaşkanı Kays) Said'i desteklemeye devam edeceğini belirtmişti.

Tunus'ta "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla 11 Şubat'tan bu yana çok sayıda siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı tutuklandı.

Tutuklamalara destek veren Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gerekçenin de "devletin güvenliğine karşı komplo kurma ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" olduğunu söylemişti.