Türk üniversite öğrencileri Mısırlılara “Türkiye'ye ait lezzetleri“ sevdiriyor

- Kahire’de restoran açan öğrenci Akif Şener:- "Burada halka tatlısı, köfte ekmek ve tantuni yapıyoruz. Mısırlılardan Türk yemeklerine çok yoğun ilgi var. Bazen müşterilere tatlı yetiştiremiyorum"- Öğrenci Adem Önce:- "Sabah okula gidiyorum, öğleden sonra da dükkanda çalışıyorum. Böylelikle insanlarla konuşarak hem Arapçamı geliştiriyorum hem cep harçlığımı çıkarıyorum"

KAHİRE (AA) - FERDİ BAYAT - Mısır’ın başkenti Kahire’de ikamet eden ve Ezher Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdüren Akif Şener ve Adem Önce, Türk yemek ve tatlılarını Mısırlıların beğenisine sunuyor.

AA muhabirine konuşan Şener, "Burada halka tatlısı, köfte ekmek ve tantuni yapıyoruz. Mısırlılardan Türk yemeklerine çok yoğun ilgi var. Bazen müşterilere tatlı yetiştiremiyorum." dedi.

Halka tatlısının hamurunun yoğurulması ve kıvamının tutturulmasının zor olduğunu ifade eden Şener, "Hamuru elimle kendim yoğuruyorum, baya yorucu ve talepleri yetiştirmekte zorlanıyorum. Şu anda kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. İlerleyen süreçte daha profesyonel bir şekilde çalışmayı planlıyorum." diye konuştu.

- "Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzelmesi bize olumlu yansıyor"

"Mısır ve Türkiye arasında devam eden normalleşme süreci ve iyi ilişkilerin" kendilerine olumlu yansıdığını söyleyen üniversiteli Şener, Türk olduğu için Mısırlılardan özel bir ilgi gördüğünü dile getirdi.

İki ülke arasındaki gergin ilişkilerden ötürü eskiden Mısır’da yatırım yapmaktan çekindiğini aktaran Şener, şöyle devam etti:

"Önceden Mısır’da yatırım yapmak veya uzun vadeli bir plan yapmaktan kaçınıyordum. Türkiye ve Mısır’ın siyasi düzeydeki ilişkilerinin kötü olması bizi korkutuyordu ama açık konuşmak gerekirse yaklaşık 5 yıldır Mısır’da yaşıyorum ve hiçbir zaman Mısır’da Türk olduğum için kötü bir muameleye maruz kalmadım. Dolayısıyla tüm korkum sadece bir evhamdan ibaretti."

Şener ayrıca, "Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzelmesi bize olumlu yansıyor. Mısır halkı zaten sıcakkanlı bir millet ve Türkleri çok seviyorlar. İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesiyle birlikte bize olan ilgi de daha fazla artıyor." ifadelerini kullandı.

- "Halka tatlısını önce sokaklarda satmaya başladım"

Yaptığı işin zor ve yorucu olduğunu ama Mısırlıların gösterdiği ilgiden dolayı işini severek yaptığını söyleyen Şener, evde ürettiği tatlıları ilk önce Mısır’ın sokaklarında satmaya başladığını aktardı.

Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesinde eğitimini sürdüren Şener, bazen evdeki arkadaşlarına halka tatlısı yaptığını, ardından bir arkadaşının önerisiyle tatlıları satmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir arkadaşım bana Mısır’da halka tatlısının satılmadığını, bunun ticaretini yapabileceğimi söyledi. Arkadaşımın bu önerisi üzerine evde yaptığım tatlıları bir tepside Kahire’nin bazı işlek sokaklarında satmaya başladım. Halk ve esnaftan yoğun bir ilgi görmeye başladım ve ardından bir dükkan açmaya karar verdim. Tatlının yanı sıra köfte ekmek, tantuni ve ayran da satıyoruz. Zamanla tatlı çeşitlerini artırmayı planlıyorum."

- "Sabah okula gidiyorum, öğleden sonra da dükkanda çalışıyorum"

Restoranda çalışan bir diğer Türk öğrenci Adem Önce de çalışarak okul harçlığını çıkardığını ve ailesine yük olmadığını belirtti.

Mısır’a geleli uzun zaman olmadığını ve kısa sürede Mısır’a alıştığını dile getiren Önce, "Mısır’a geleli yaklaşık 6-7 ay oldu. Henüz üniversiteye başlamadım, hazırlık sınıfında okuyorum. Sabah okula gidiyorum, öğleden sonra da dükkanda çalışıyorum. Böylelikle insanlarla konuşarak hem Arapçamı geliştiriyorum hem cep harçlığımı çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.