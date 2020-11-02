Turkish Cargo, iyi hava kargo markası seçildi

Türk Hava Yolları(THY)'nın hava kargo markası Turkish Cargo, bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen 'Air Cargo News Awards 2020'de, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Başkanı İlker Aycı, ödül ile ilgili "Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor" dedi.

Pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez dijital platform üzerinden düzenlenen ödül töreninde,12 dalda verilen ödüller sahiplerini buldu. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül etkinliğinde kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanlar tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendiği bildirildi. Aynı zamanda oylamanın hava kargo sektörünü geliştirmeye yardımcı olan yenilikçi ürünler, hizmetler veya operasyonlar sunan tüm sektöre açık olarak gerçekleştiği kaydedildi. Avrupa'nın en iyi hava kargosu seçilen Turkish Cargo'nun, 'Best Cargo Airline - Europe' ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın ödül hakkında görüşlerine de yer verildi. Aycı, "Avrupa'nın en iyi hava kargo markası ödülüne layık görülen Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Dünyamızda meydana gelen krizlere rağmen Turkish Cargo, kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir. Bu yaklaşımların önemli örneklerinden biri İstanbul Havalimanı'nda drone, robotik otomasyon ve optimizasyon gibi teknolojilerin kullanılacağı dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartIST olacaktır. Gerçekleştirdiği akıllı teknoloji ve dijitalleşme çalışmaları ile markamız daha nice başarılara imza atacaktır. Bayrak taşıyıcı hava kargo markamızı ve emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

20 kargodan birini taşıyor

Öte yandan açıklamada hava kargo sektöründe en hızlı büyüyen markalardan olan Turkish Cargo, gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarını küresel pandemi döneminde de aralıksız olarak sürdürdüğü; gıda, yardım malzemesi, ilaç, maske ve medikal ekipmanları tüm dünyaya ulaştırdığı vurgulandı. Özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7 gün 24 saat özveriyle sürdüren Turkish Cargo'nun dünyada taşınan her 20 hava kargodan 1'ini taşıma başarısı gösterdiği belirtildi.

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası Turkish Cargo'nun 95'i direkt kargo, 300'den fazla destinasyona ulaştığı ve global ağında yer alan müşterilerine hizmet sağlamaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası olan Turkish Cargo'nun 2023 yılında dünyanın ilk beş hava kargo markası arasında yer almayı hedefliğinin altı çizildi.



