Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen Türkiye’nin en itibarlı kurum ve markalarının belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni ile 66 kategoride markalar ödüllendirildi

İtibar Akademisi tarafından bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen, gıdadan akaryakıta, bankacılıktan elektronik eşyaya kadar 66 kategoride Türkiye’nin en itibarlı şirketlerinin belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar’ın yanı sıra Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcileri ile iş dünyasından isimler katıldı.

REKTÖR PROF. DR. DURMAN: SEKTÖRLE OLAN İLİŞKİLERİMİZİ SICAK TUTUYOR

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “İş dünyası ile çok yakın ilişkileri olan bir üniversite olarak geçtiğimiz yıl İtibar Akademisi’yle iş birliği anlaşması gerçekleştirdik. Bu iş birliği ile kurum ve kuruluşların itibarlarına yönelik yapılan çalışmalara katkı sunduk. Gerçekten çok mutluyuz çünkü ödül almak ve vermek çok güzel bir duygu. Başarılı olan firmalarımızı, itibarları yüksek olan kuruluşlarımızı biz de bir şekilde teşvik etmeyi arzu ediyoruz. Bu durum bizim sektörle olan ilişkilerimizi sıcak tutuyor, bugün ödül alacak olan kuruluşlarımızla zaten üniversitemizin yakın çalışmaları var. Ödül alan bütün kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

ACAR: OLDUKÇA YOĞUN BİR KATILIM OLDU

Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Türkiye İtibar Endeksi’nin 12’ncisini gerçekleştiriyoruz. Araştırmayı Beykoz Üniversitesi’nin akademik desteğiyle yapıyoruz. Türkiye çapında 26 bölge 72 ilde yaklaşık 15 bin kişi ile görüşerek 66 farklı sektörde algılanan değeri en yüksek olan markaları derecelendiriyoruz. Bu sene de oldukça yoğun bir katılım oldu. 17 başlık altında yaklaşık 65 soru yöneltiyoruz. 6 farklı kategoride de kurumlar derecelendirilmiş oluyor. Bunun soncunda da Türkiye’nin en itibarlı, sektörlerin en itibarlı markalarının hangileri olduğunu öğrenmiş oluyoruz” diye konuştu.

“DOKTORA VE MASTER TEZLERİNDE KAYNAKÇA OLARAK KULLANILIYOR”

Algılanan değerin her şeyin önüne geçtiğini söyleyen Acar, şunları ekledi:

“Kurumların 2 farklı derecelendirildiği yapı var. Bunlardan bir tanesi sahip olduğu maddi varlıklar diğeri ise elle tutulamayan ama algılanan değeri dediğimiz marka değerleri. Kamuoyu ve Türkiye’deki hedef kitleleri nezdinde marka değerlerinin ne olduğunu görmüş oluyorlar. Dolayısıyla İtibar Endeksi raporunu elde eden kurumlar gelecek yol haritalarını çizerken kamuoyu ve hedef kitlelerde nasıl algılandıklarını, hangi noktalarda eksik olduklarını, güçlü yönlerinin neler olduğunu ve güçlendirmeleri gereken alanları görmüş oluyorlar. Ödül Törenimize ev sahipliği yaptıkları için Beykoz Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmanın sadece özel sektörde markalara kattığı bir değer yok bunun yanı sıra Türkiye çapında ve dünyanın çeşitli ülkelerinde doktora ve master tezlerinde kaynakça olarak kullanılıyor. Bugüne kadar 100’ün üzerinde doktora tezinde kaynakça olarak, yüzlerce makalede de referans kaynağı olarak kullanıldı.”

“BAŞARILI ORGANİZASYONLARA İMZA ATACAĞIZ”

Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erdoğdu, sektörün ihtiyacına yönelik projeler içerisinde yer aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Şirketler ve yarattıkları markalar yaşamımızın ve yaşam kalitemizin bir parçası. İşini iyi yapan şirketler yaşam kalitemizi artırırken kötü yapan şirketler yaşam kalitemizi düşürüyor. Günümüzde itibar ve algıya gereken önemi veren şirketlerin başarılarına başarı katacağını söyleyebiliriz.

Üniversitemizde 21. yüzyıl yetkinlikleri bağlamında her yıl müfredatımız yenileniyor, öğrencilerimizin firmaların ihtiyaç duydukları gereksinimleri karşılayacak şekilde yetişmelerine katkı sağlamak üzere sekiz yarı yılımızdan birisini bir yarıyılı uzun dönem staj ile gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi hayatın içinde yetiştirmek en önemli misyonlarımızdan birisi. Bunun bir örneği olarak bu ödül töreninin organizasyonunda yer alan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.”

EN İTİBARLI MARKALAR:

A101, Acıbadem, Ağaoğlu İnşaat, Aksigorta, Arçelik, Arzum, Bellona, Bingo , BtcTurk, Çamsan, Domestos, Domino’s Pizza, ebebek, Elidor, Ercan Burger, Eti, Faber Castell, Fiat, Filiz Makarna, Filli Boya, Final Okulları, FLO, Ford, Gratis , Horoz Lojistik, Kahve Dünyası, Koç Holding , Koçtaş, Kütahya Porselen, Lassa, LC Waikiki, Mavi, Merinos, Mutlu Akü, NG Kütahya Seramik, OMO , Opet, Pasaport Pizza, Penti, Pharmaton , Selpak, Tat, Teknosa, Trendyol, Tüpraş, Ülker, Yataş, Yurtiçi Kargo, Zen Pırlanta, Ziraat Bankası

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

"Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma 15 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında, CATI, yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapıldı. Araştırma kapsamında NUTS 2 gruplaması tercih edilerek, Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilden rastgele olarak seçilen yaklaşık 15 bin kişi arandı. Araştırmada katılımcılara 60’tan fazla farklı soru açık uçlu olarak soruldu. 66 ayrı sektör araştırıldı ve kendi sektörlerinde en itibarlı firmalar belirlendi. Her bir araştırmada ‘güven’ ve ‘gönüldaşlık’ kavramlarını dahil ederek 8 kademede araştırma radarına giren şirketlerin itibarları ölçüldü."