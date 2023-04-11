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Türkiye Kamu-Sen, deprem bölgesindeki memurların sorunlarının çözülmesini istedi

- Genel Başkanvekili Talip Geylan:- "Afetzede ve fiziksel/psikolojik olarak sağlıklı şekilde görevlerini ifa edemeyecek kamu görevlilerinin izin, geçici görevlendirme ve nakillerle ilgili taleplerinin karşılanmasında kolaylık sağlanmalıdır"

Türkiye Kamu-Sen, deprem bölgesindeki memurların sorunlarının çözülmesini istedi
11 Nisan 2023 Salı 12:54

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanvekili Talip Geylan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu çalışanlarının yaşadığı sorunların çözülmesini talep etti.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde zor koşullara rağmen vatandaşlara hizmet ulaştıran kamu çalışanlarının da aynı zamanda birer afetzede durumunda olduğunu belirterek, bu kişilerin ertelenemeyecek ve bir an önce karşılanması gereken ihtiyaçlarının bulunduğunu anlattı.

Hayatın olağan akışının devam etmesi için kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinin gerekliliğine işaret eden Geylan, bölgede çalışma hayatı ve kamu çalışanları için alınacak her türlü tedbir ve sağlanacak kolaylığın, kamu hizmetlerinin verimli şekilde sunulabilmesini sağlayacağını aktardı.

Afet bölgesindeki çalışanların, hükümetten sorunlarının çözülmesini beklediğini belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Afetzede ve fiziksel/psikolojik olarak sağlıklı şekilde görevlerini ifa edemeyecek kamu görevlilerinin izin, geçici görevlendirme ve nakillerle ilgili talepleri karşılanmasında kolaylık sağlanmalıdır. Afet bölgesinde zor koşullarda görev yapan çalışanların takdir edilmesi ya da bölgeye dışarıdan gelecek kamu çalışanlarının teşvik edilmesi amacıyla 'Afet Tazminatı' uygulaması bir an önce hayata geçirilmelidir. Deprem bölgesindeki illerimizde sendikaların da dahil olduğu bir 'Çalışma Komisyonu' kurulmalı, böylece kamu hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunların ivedi çözümüne yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır. Depremden etkilenen kamu görevlilerinin çocuklarına eğitim desteği olarak karşılıksız burs verilmelidir. Depremde hayatını kaybeden kamu görevlilerinin bir yakını, bölgede bulunan kamu kurumlarında işe alınmalıdır."

Geylan, bunların yanı sıra bölgedeki memurların en önemli sorununun barınma olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için afet bölgesinde kurulacak konteyner ve prefabrik konutlarda kamu çalışanlarına öncelik sağlanması gerektiğini bildirdi.

Etiketler; #deprem bölgesi #kamu çalışanı #Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanvekili Talip Geylan
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