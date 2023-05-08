Erdoğan: Vatanımızı böldürtmeyeceğiz
Erdoğan: Vatanımızı böldürtmeyeceğiz
0
Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın seçim otobüsünün taşlı saldırı
Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın seçim otobüsünün taşlı saldırı
0
Kılıçdaroğlu: MEB'i, Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştüreceğiz
Kılıçdaroğlu: MEB'i, Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştüreceğiz
0
Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 
Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 
0

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Zonguldak'ta tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Zonguldak'ta tanıtıldı
08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:17

ZONGULDAK (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Zonguldak'ta tanıtımı yapıldı.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla kent turu atan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve ekibini, belediye binası önünde vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alan, gazetecilere, kent için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "İnsanın konuşurken tüyleri diken diken oluyor. 27 Aralık 2019'da sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. Aynı renk, aynı plaka. Bugün sürmek nasip oldu. Gerçekten konuşurken insanın boğazı düğümleniyor. Bu gurur hepimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 'İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da "Devrim" otomobilinin engellendiğini ancak daha büyük bir devrimle arabanın geldiğini ifade ederek, "Şükürler olsun gururluyuz, mutluyuz. Allah ülkemizin insanlarına daha fazla hizmet yapmayı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip eylesin." dedi.

Kent sakinlerinden Yusuf Yılmaz ise Togg'un Türk'ün gücü olduğunu dile getirerek, "Çok beğendim. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. İnşallah bize de nasip olur." ifadesini kullandı.

Etiketler; #tanıtım #togg #zonguldak
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Litvanya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
Sonraki Haber
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" toplantısında konuştu:
Enkazdan çıkarılan 1823 çocuk ailesine teslim edildi
Enkazdan çıkarılan 1823 çocuk ailesine teslim edildi
0
İçkili kişi kaputun üzerindeyken aracını hareket ettirdi
İçkili kişi kaputun üzerindeyken aracını hareket ettirdi
0
Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın
Maltepe’de seyir halindeki otomobilde yangın
0
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Adıyaman'a kablaj ve konnektör tesisi kuracağız (2)
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Adıyaman'a kablaj ve konnektör tesisi kuracağız (2)
0
Bingöl'de Togg ilgisi
Bingöl'de Togg ilgisi
0
Sağanağın vurduğu Kozan'da ev ve iş yerleri temizleniyor
Sağanağın vurduğu Kozan'da ev ve iş yerleri temizleniyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.