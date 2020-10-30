Tutkallar ve Yapıştırıcı Özellikleri Nelerdir?

Eşyaların, çeşitli madde ve ürünlerin birbiriyle yapıştırılması için kullanılan yapışkan ürünler olan tutkallar, M.Ö. 4000'li yıllarda üretilmiş olan ürün olarak bildirilir. Yapıştırıcı ürünler, insanlar tarafından yüz yıllardır kullanılan, günümüzde ki türleri ise son yüzyılın teknolojisi ile üretilmiş yapıştırıcılardır.

Kullanılan alanlara göre birbirinden farklı niteliklerde üretimi yapılan ve sanat, tadilat işlemlerinde oldukça yetkin bir şekilde kullanımı bulunan bu ürünler, katı ve sıvı formlarda satışa sunulur. Yapıştırıcıların hızlı kuruyor olması, su bazlı ya da doğal içerikli olması sayesinde tercih edilebilir. Birçok karmaşık reaksiyon içeren yapıştırıcı ile ürünleri yapıştırma, çeşitli değişkenlerin kimyasal içeren yapıştırıcılarla gerçekleşmesiyle olan bir durumdur. Ürünlerde küçük gözeneklere nüfuz eden tutkal, burada kimyasal reaksiyon ile ürünlerde fiziksel yapışkanlığı hedefler. Birçok açıdan tutkal ile birleştirme yapılmanın özellikleri bulunmaktadır. İlk olarak , beyaz tutkal ya da katı tutkallar ile birleştirilebilir. Bununla beraber tutkal ile birleştirmelerde, birbirinden farklı türlere ve maddelere sahip ürünler birleştirilebilir. Örneğin tutkal ile birleştirmede alüminyum ile kâğıt birleştirilebilir, kağıt ile kumaş ya da demir ile odun tutkallarla çok rahat şekilde birleştirilmektedir. Tutkallarla birleştirilen başka bir ürün ise, ince film gibi lif veya küçük parçacıklardan oluşan maddelerdir. Örneğin cam yünü birleştirmek için tutkal kullanılmakta, zımpara kağıtlar ya da fren balataları birleştirilmek istendiğinde tutkallar çok basit şekilde birleştirici güce sahiptir. Kompozit levha ya da yapıştırma döşemeler, günümüzde tutkallar ile beraber güçlü ve etkili şekilde birleştirilebilir. Bu sayede kuvvetli bir kırılma durumu söz konusu olmaz, maddelerde birleştirmeye dayalı zayıflık bulunmaz. Bazı yalıtımlar içinde tutkallar kullanılır. Örneğin elektrik, su ya da ısı ile ilgili yalıtımlarda tutkalların görevi de bulunmaktadır. Ucuz, güvenli ve kolay şekilde kullanılabilir olarak günümüz şartları içerisinde sağlam birleştirici olarak tutkallar kullanılmaktadır.

Sıvı Yapıştırıcıların Özellikleri

Karton, ahşap yapıştırıcı, çivi yapıştırıcı, porselen, cam, deri ya da benzer birçok malzeme üzerinde uygulanabilir bu sıvı yapıştırıcılar, çok amaçlı kullanıma uygundur. Sıvı yapıştırıcıların etkili olarak kullanıldığı malzemeler günümüzde içeriğe bağlı olarak yapıştırıcı gücü oldukça etkilidir. Kullanımı kolay olan bu sıvı tutkallarda solvent içermediği gibi yıkanabilir özelliğine sahiptir. Bu sayede birçok ürünlerin yapıştırılması, el sanatları amaçlı yapılan parçalarda da leke bırakmadan yapıştırmada etkili bir yardımcı imkan sunar.

Tutkalların Çeşitleri Nelerdir?

Birçok tutkal çeşitleri bulunmaktadır. Kendi aralarında tutkal sınıflarına bakıldığında uygulama yöntemlerine göre, yapıştırılan malzemelere göre, son kullanım alanlarına ve kimyasal bileşenlerle elde ediliş yöntemlerine göre çeşitli tutkallar bulunmaktadır.

Tutkallar İle Yapıştır Özelliği İpuçları Nelerdir?

Sağlıklı bir yapıştırma için tutkalların kullanıldığı alanlarda yoğun bir yapıştırma kuvveti uygulanmak gerekmez. Aşırı kuvvet uygulama gereksizdir ve yüzey bozukluğunu sağlıklı yapıştırma olarak gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu nedenle standart kuvvet uygulayarak zaten tutkallarla beraber yapıştırabilirsiniz. Çok iyi yapışması için tutkalın çok yoğun sürülmesi gereksizdir. Bu nedenle israf edilecek nitelikte değil, kararınca tutkalı yapıştırmak uygun olacaktır. PVA tutkallar, yüzeylerde kalınlığa bağlı kayganlaştırıcı etki yaratır. Buna göre kararınca tutkal sürülmesiyle beraber parçaları sıkarak yapıştırmayı deneyebilirsiniz.

Her Türlü Tahtaya Yapıştırıcı Uygulanır mı?

PVA kullanılarak tutkal yapıştırıcısı ile her türlü tahta yapıştırılacaksa, bu noktada bazı ağaçların yüzeylerinde bulunan yağların temizlenmesi gerekmektedir. Aseton ile temizleme yapılarak yağlar alınabilir. Bu sayede bu tip tahtalarda yapıştırılma öncesinde epoksi düşünebilirsiniz. 10 derece altında sıcaklıklar haricinde yapıştırmak önemlidir.

Tutkal Temizleme Nasıl Yapılır?

Tutkallar eğer kurumadan önce temizliği yapılacaksa nemli bir bez ile silerek temizlemesini yapabilirsiniz. Burada nemli bezi bolca ıslatıp temizlemeyi yapabilirsiniz. Eğer tutkal uygulama sonrasında kuruduktan sonra temizleme yapılacaksa, tutkalı zımpara ve sistre ile temizlemek mümkündür. Kaba kısmı olan sistre ile temizleyerek bu sayede zımpara gerektirmeden de tutkalı temizlemek mümkündür. Beta Kimya ile beraber hızlı yapıştırıcı ürünlerini ziyaret edebilirsiniz.