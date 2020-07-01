Uğurlamalar bildiğiniz gibi

Korona tedbirleri kapsamında, asker uğurlama törenlerinin İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak yasaklanmasına rağmen, vatandaşlar askere giden yakınlarını uğurlarken, sosyal mesafeyi unuttu.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında, genelge gönderdi. Genelge kapsamında, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durduruldu. Ancak İzmir'de bazı vatandaşlar, askere giden yakınlarını uğurlamak için otogara akın etti. Vatandaşlar, bazı asker adaylarını omuzlarda taşırken, bazıları da havaya atıldı. Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen askerler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'En büyük asker bizim asker' gibi sloganlar ile otobüslere bindirildi. Uğurlama törenine katılanların çoğunun maske kuralına uyduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.

Korkutan görüntü



Denizli'de de asker uğurlaması nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü. Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılanlar, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Vatandaşlar, asker uğurlamasına katılmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'ne akın etti. Terminal, koronavirüse rağmen kalabalık görüntülere sahne oldu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Mesafe sıfır

Askere gidecek olanlar, yakınlarına sarılıp vedalaştı. Bazı asker yakınları, yan yana geçerek toplu fotoğraf çekimleri yaptı. Bazı vatandaşlar ise askere gidecek kişileri omuzlarına alıp sloganlar attı. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, polis ekipleri sık sık terminaldeki vatandaşlara uyarılarda bulundu. Askere gidenlerden Mahmut Fıkırdak, "Güzel bir duygu yaşıyorum. Vatani görevimi yapmaya gidiyorum. Ailem beni uğurlamak için geldi. Birçok yakınım da gelemedi" dedi. Oğlu Mehmet Aydın'ı askere uğurlayan Makbule Aydın ise, "Bir yandan oğlumdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Bir taraftan da asker annesi olacağım için gururluyum. Hayırlısıyla tüm askerlerimiz sağ salim gidip gelmesini temenni ediyorum. Koranavirüs nedeniyle korku yaşıyoruz ancak yapacak bir şey de yok" diye konuştu.

Polisler uyardı

Manisa'da da durum farklı değildi. Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınlarınca uğurlandı. Zaman zaman bazı kalabalık gruplar sosyal mesafe kurallarını ihlal ederken, bazı gruplar ise kurallara uydu. Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, asker uğurlama nedeniyle yoğunluk oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ve güvenlik görevlileri ile polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar kurallara uyarken, bazı vatandaşların ise kurallara uymadığı gözlendi.

Uymaya çalışıyoruz

Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi'nde oturan vatani görevini yapmak üzere Burdur iline yola çıkan 20 yaşındaki Burhan Vurnalı, "Askere gideceğim için heyecanlıyım. 6 ay askerlik yapacağım. Koronavirüsten önce yakın bir arkadaşımı askere uğurlamıştım. Şimdi kendim koronavirüs tedbirleri kapsamında askere gidiyorum. Kurallara elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. Sağ salim gidip gelelim inşallah" dedi. Turgutlu'da oturan Vurnalı'nın arkadaşı İsmail Özcan(22), "Bugün arkadaşımı askere gönderiyoruz. Koronavirüs nedeniyle yüzümüzde maskeler var. Arkadaşımızı havaya fırlatamıyoruz. Eski heyecanı yok ama buna da şükür diyoruz" diye konuştu.



