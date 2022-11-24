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Uludağ'da “sezonun habercisi“ kar devam ediyor

- İşletmeci Haluk Beceren:- "Oteller hazırlık içinde. Herkes son hazırlıklarını yapıyor. Bizim hedefimiz 15 Aralık'ta hizmete başlamak"

Uludağ'da “sezonun habercisi“ kar devam ediyor
24 Kasım 2022 Perşembe 14:12

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden Uludağ'da dün akşamdan bu yana aralıklarla kar etkili oluyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Beyaz örtü, sezona başlamak için kayak ve snowboard pistlerinin karla dolmasını bekleyen işletmeciler ile yerli ve yabancı turistleri memnun etti.

Uludağ'da hizmet veren işletmecilerden Haluk Beceren, AA muhabirine, yağışın sabaha karşı etkisini artırdığını söyledi.

Yağışsız geçen günlerin ardından bölgenin karla kaplandığını belirten Beceren, "Bu yağışlar sezon açılışını müjdeler. Oteller hazırlık içinde. Herkes son hazırlıklarını yapıyor. Bizim hedefimiz 15 Aralık'ta hizmete başlamak. Her tarafın beyazlanması, soğuması, sisin çökmesi bizim de çalışmalarımızı hızlandırıyor." diye konuştu.

Turist rehberi Mehmet Çiftçi de turistlerin kar yağışını gördüğünde farklı hissettiğini dile getirdi.

Karla bölgeye taleplerin arttığını vurgulayan Çiftçi, "İnşallah yağış devam eder. Karın yağması ekstra bizi de mutlu ediyor, turistleri çekiyor. Mutluluk verici. Çok şükür iyiyiz. Gelmek isteyenleri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- İlk kez kar yağışına tanıklık etti

Ziyaretçilerden Mısırlı Ahmed Ali, Uludağ'a ilk kez geldiği bilgisini vererek, "Çok beğendim ve güzel hissettim. Kar yağışını ilk kez gördüm. Tarifsiz bir duygu. Bu durum daha fazla heyecanlandırdı beni." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal Mamış, kar yağışını duyunca hemen Uludağ'a çıktığını belirtti.

Beyaz örtüyü özlediğini dile getiren Mamış, "Biraz eğlenmeye geldik. Değişiklik oldu. Uludağ huzur, oksijen dolu. Temiz havası, otelleri güzel. Her şey var. Anlat anlat bitiremem. Biraz üşüdük ama buna değdi." diye konuştu.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük eksi 6 derece ölçüldüğü Uludağ'da karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Etiketler; #bursa #kar #uludağ
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