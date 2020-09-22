Uluslararası Hukukun Varlığı

Birçok konsolosluk yanında Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça, Portekizce, İspanyolca, Çince ve Almanca dillerinde başarılı bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştiren uluslararası hukuk bürosu farklı hukuksal alanlarda davaları yürütmesiyle varlığını gösterir.

Uzmanlık olarak yabancılık unsuru içeren dava, ihtilaf ve danışmanlık işlemlerini gösteren hukuk büromuz birçok bireye yardım ederek sorunları kısa sürede çözüm aşamasının doğmasına vesile olur. Uluslararası hukuk dünyanın giderek küçülmesiyle de farklı alanlarda ortaya çıkışı sıklıkla gözlemlenir.

Uluslararası Hukukta Şirket iş ve İşlemleri

Kuruluş, tescil, ana sözleşme değişikliği, şube açılış, kapanışı gibi hizmetler bu alanda varlığını gösterebilen durumlardır. Başarılı işlemlerin ise önceden farklı yerlerde uygulanıp sonrasında da Türkiye’de başlamasına öncelik veriyoruz. Uluslararası anlamında ticaretin genişlemesine ayak olan şirketlerin yabancı avukatı olarak farklı görevlerde yer almamız ise bu alanda kaliteli sonuç gösterdiğimizin kanıtıdır.

Sınırdışı Edilme ve Giriş Yasakları

Ülkemizde bulunan yabancıların en çok karşılaştığı sorunlardan biri sınır dışı edilme durumlarıdır. 8615 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu sebebiyle sınır dışı edilme durumu ortaya çıkar. Sınırdışı Merkezleri’nde haksız yere tutulan ve deport kararı verilen bireyler ise hak ve hüriyetlerini koruyabilmek için uluslararası hukuk kurallarından yararlanarak işlemlerini ortaya çıkartıyor. Bu duruma düşen bireylere yönelik olarak hızlı bir şekilde yardım edilmekte ve gerekli davaları açılarak serbest bırakılmaları için hukuki mücadele tarafımızın uluslararası hukuk bürosu avukatları aracılığı ile gerçekleştirilir. Çeşitli ülke vatandaşları mağduriyetleri bu hak arama işlemiyle giderilir.

İkamet İzni, Çalışma İzni, Vatandaşlık İşlemleri

Ülkemizde bulunmak isteyen yabancılar kalıcılığını devam ettirmek için devletten bazı izin durumlarını çıkartmaları gerekir. Bu durumlar ikamet izni, çalışma izni ve en son ise vatandaşlık alma işlemleri olarak görülür. Süreç içerisinde farklı hukuksal aşamalar bulunduğu için yabancı avukatı olacak mahkemelerde dava vekilliği görevini üstlenir. Göç İdareleri nezdinde destek verilerek bu aşamaların oluşturulması gözlemlenir. Hukuki mücadele de uluslararası anlamda çalışmasını ortaya koyan hukuk büromuz izinlerin gerçekleşmesinde büyük rol oynar. İzin için gerekli olan işlemlerin tamamlanması ve belgelerin doğrudan toplanması konularında yardımcı olunur.