Umreden dönenler ne durumda?

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, umreden döndükten sonra karantina altına alınmayarak evlerine gönderilen 15 bine yakın vatandaşın durumunu Meclis gündemine taşıdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı yaklaşık 21 bin vatandaşın umreden döndüğü açıklamasına dikkat çeken ve resmi makamlarca umreci 6 bin 448 kişinin karantinaya alındığı açıklamasını hatırlatan Sındır, umreden dönen tüm vatandaşların neden karantinaya alınmadığını ve bu konuda kamuoyunda oluşan soru işaretlerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

Sözlerine yurtdışından gelen herkesin karantinaya alınırken umreden dönen vatandaşların büyük bir çoğunluğunun karantinaya alınmamasının kamuoyunda tedirginliğe neden olduğuna dikkat çekerek başlayan Sındır, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüse karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir dizi tedbirler uygulanmakta. Bu tedbirlerin içerisinde özellikle yurtdışından nereden gelinirse gelinsin karantinaya alınma şartı bulunmakta. Diğer yandan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; 13 Mart tarihi itibariyle yaklaşık 21 bin umrecimizin Suudi Arabistan'da olduğunu ve tamamının 15 Mart tarihi itibariyle ülkemize döneceklerini bildirdi. Fakat resmi makamlarca sadece 6 bin 448 kişinin karantinaya alındığı açıklandı. Geriye kalan 15 bine yakın yurttaşımız için neden hiçbir karantina tedbiri alınmadı. Müslüman kardeşlerimizin kutsal topraklara hac dışında yapmış oldukları umre ziyaretlerinin yüce Allah'tan kabul edilmesini dilerim. Ancak, umreden dönen bu kardeşlerimizin, hem kendi ve sevdiklerinin sağlığı hem de genel olarak toplumumuzun sağlığı riske atılarak, karantinaya alınmadan evlerine, ailelerine, eş, dost ve akrabalarının yanına gönderildi" dedi.

Derhal soruşturma açılmalı

Sındır, umreden dönen yurttaşların karantinaya alındıkları illerdeki vaka sayılarının nüfusa oranla diğer illerdeki vaka sayılarından önemli ölçüde daha fazla olduğuna dikkat çekerek açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Sağlık Bakanlığınca her gün kamuoyuna aktarılan bilgi ve güncel verilere göre özellikle umre dönüşünde karantina nedeniyle götürüldükleri tesislerin bulunduğu illerde vaka sayılarının yoğunluklarına bağlı olarak ülke ortalamalarının üzerinde olduğu görülmekte. Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta Milletvekili Recep Özel'in, daha sonra silmiş olsa da, yazılı basına da yansıyan sosyal medya paylaşımıyla bildirdiği; 1 Nisan tarihinde görülen 268 vakanın 245'inin umreden gelen ve Isparta yurdunda misafir edilen yurttaşlarımız olduğu bilgisi tüm kamuoyunun malumu. Isparta ili örneğine bakıldığında, umre dönüşü ortaya çıkan vahim tablo ortada. Isparta'da yaşananların sorumluları hakkında derhal soruşturma açılmalı? Ülkemizde hemen her ilimizde aynı anda ortaya çıkan Kovid-19 vakalarının büyük oranda yurtdışından ve özellikle umreden dönen ve maalesef test yapılmadan ve karantinaya alınmadan evlerine gitmelerine izin verilmiş ve akabinde takipleri yapılmamış bulunan yurttaşlarımızdan kaynaklanmış olma ihtimali konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acilen kamuoyunu aydınlatmalı."