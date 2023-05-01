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Uşak'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı
01 Mayıs 2023 Pazartesi 03:40

UŞAK (AA) - Uşak'ta, otomobilin canlı hayvan yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.Ş. (20) yönetimindeki 64 LP 189 plakalı otomobil, Vatan Caddesi Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen, S.Ü. (37) idaresindeki, canlı hayvan yüklü, 64 ACL 832 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki O.Ç. (21), A.N.S. (22) ve T.A. (19) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü B.Ş'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler; #5 yaralı #çarpışma #kaza
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