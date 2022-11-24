Üsküdar Belediyesi kadın muhtarlara Boğaz turu yaptırdı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın muhtarlar için Valide Sultan Gemisi'yle Boğaz turu düzenledi.

İstanbul'da görev yapan yaklaşık 100 kadın muhtar, belediyenin ev sahipliğinde Valide Sultan Gemisi'nde bir araya geldi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ile muhtarlar etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Türkmen, kadına şiddete karşı bugüne kadar karada çok mesaj verdiklerini ancak bu sefer mesajlarını denizden vermek istediklerini söyledi.

Kadına şiddetin içlerini burkan bir durum olduğunu dile getiren Türkmen, "Kadına şiddet sadece fiili bir şiddet değildir. Psikolojik ve sosyolojik baskı, kadın emeğini yok görmek, kadına hor gözle bakmak da şiddettir. Kadına şiddetin ne insanlıkla ne de Müslümanlıkla alakası var. Kadına şiddet konusunda gerekli duyarlılığı göstermiyorsanız toplum içindeki unvanlarınızın hiçbir anlamı yoktur." dedi.

Kadına şiddetin en önemli sebeplerinden birinin "cehalet" olduğunu anlatan Türkmen, "Kadın her şeyden önce bir annedir. Peygamberimizin ifadesiyle cennet annelerin ayaklarının altındadır. Böyle saygın bir varlığın kalbini kırmak, şiddet uygulamanın Müslümanlıkla da ilgisi yok. Kadınları huzursuz eden erkek hepimizi üzer. Kadınları üzmek toplumu tamamen üzmek demektir. 25 Kasım'ı dünyaya mesaj vermek anlamında önemsiyoruz. Farkındalık oluşsun istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Türkmen, kadın muhtarlar ve davetliler, İstanbul Boğazı'nda, üstünde kadına şiddete karşı sloganların yer aldığı mor ve turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.