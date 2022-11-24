SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Üsküdar Belediyesi kadın muhtarlara Boğaz turu yaptırdı

Üsküdar Belediyesi kadın muhtarlara Boğaz turu yaptırdı
24 Kasım 2022 Perşembe 15:03

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın muhtarlar için Valide Sultan Gemisi'yle Boğaz turu düzenledi.

İstanbul'da görev yapan yaklaşık 100 kadın muhtar, belediyenin ev sahipliğinde Valide Sultan Gemisi'nde bir araya geldi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ile muhtarlar etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Türkmen, kadına şiddete karşı bugüne kadar karada çok mesaj verdiklerini ancak bu sefer mesajlarını denizden vermek istediklerini söyledi.

Kadına şiddetin içlerini burkan bir durum olduğunu dile getiren Türkmen, "Kadına şiddet sadece fiili bir şiddet değildir. Psikolojik ve sosyolojik baskı, kadın emeğini yok görmek, kadına hor gözle bakmak da şiddettir. Kadına şiddetin ne insanlıkla ne de Müslümanlıkla alakası var. Kadına şiddet konusunda gerekli duyarlılığı göstermiyorsanız toplum içindeki unvanlarınızın hiçbir anlamı yoktur." dedi.

Kadına şiddetin en önemli sebeplerinden birinin "cehalet" olduğunu anlatan Türkmen, "Kadın her şeyden önce bir annedir. Peygamberimizin ifadesiyle cennet annelerin ayaklarının altındadır. Böyle saygın bir varlığın kalbini kırmak, şiddet uygulamanın Müslümanlıkla da ilgisi yok. Kadınları huzursuz eden erkek hepimizi üzer. Kadınları üzmek toplumu tamamen üzmek demektir. 25 Kasım'ı dünyaya mesaj vermek anlamında önemsiyoruz. Farkındalık oluşsun istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Türkmen, kadın muhtarlar ve davetliler, İstanbul Boğazı'nda, üstünde kadına şiddete karşı sloganların yer aldığı mor ve turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

Etiketler; #25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü #Kadın muhtarlar #üsküdar belediyesi
Önceki Haber
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 166,8 milyar lira oldu
Sonraki Haber
Sivas'ta otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
0
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
0
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
0
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
0
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
0
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.