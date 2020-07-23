Uzaktan eğitim başarısı tercihleri belirler

Koronavirüs pandemisinde 'ikinci dalga' tartışmaları devam ederken, uzaktan eğitimin önemi daha çok ortaya çıkmaya başladı.

Tercih yapacak öğrencilerin en önemli kriterlerinden birinin üniversitenin uzaktan eğitimdeki başarısının olacağı kuşkusuz. Vakıf üniversiteleri arasında uzaktan eğitim başarısı bağımsız araştırmalarla tescillenen Beykoz Üniversitesi, yeni akademik yılda da uzaktan eğitim başarısını sürdürmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten ikinci vakıf üniversitesi olduklarını belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Pandemi sürecinde başarılı bir şekilde uzaktan eğitimi sürdürdük. Öğrencilerimizin derslere katılım oranı yüksekti, öğretim elemanlarımızın yeni duruma uyumu mükemmeldi. ÜNİAR'ın araştırmasında Türkiye ortalamasının çok üzerinde sonuçlar alırken, kendi memnuniyet anketimizde paralel sonuçlar görmemiz mutluluk vericiydi" dedi.

Covid-19 pandemisiyle Türkiye'de ve dünyada birçok denge alt-üst oldu. Hayatımızda her şey yolunda giderken 23 Mart'tan itibaren en sevdiklerimizle görüşemedik, okulumuza, işimize gidemedik. Bu dönemde kampüsler, amfiler bomboş kaldı. Hatta birçok öğrenci, üniversite yurtlarındaki eşyalarını bile toparlayamadan apar topar evlerine gitti. Ama ne olursa olsun 'eğitim' devam etmeliydi. Milli Eğitim Bakanlığı hızla EBA TV 'uzaktan eğitim' altyapısını kurarken, özel okullar ve üniversiteler de hızla uzaktan eğitim modeline geçmeye çalıştılar. Öğrenciler zaman ve mekan olarak birbirinden uzak olsalar da teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak eğitim-öğretim kaynaklarına ulaşmaya çalıştılar.

Uzaktan eğitim tercih nedeni

Uzaktan eğitim altyapısı olan ve pandemiden önce de etkin bir şekilde kullanan üniversitelerin öğrencileri bu dönemde şanslıydı çünkü bu üniversiteler öğrenimlerini kesintisiz sürdürebildiler. Peki hangi üniversiteler uzaktan eğitimde başarılı bir karne aldı? Zaten yeni dönemde üniversite tercihi aşamasında olan öğrenciler bu sorunun yanıtını da dikkatle inceleyecekler.

ÜniAR araştırması ne diyor?

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın (ÜniAr) Nisan ayı başında 18 bin üniversite öğrencisiyle yaptığı araştırma tam da bu sorunun yanıtını veriyor. Online anket yöntemiyle 15 farklı fakülte türünü kapsayacak şekilde yapılan araştırmada, öğrencilere uzaktan eğitimle ilgili sorular yöneltildi. 'Gençler dersler nasıl gidiyor' sloganıyla gerçekleştirilen araştırmaya katılan 111 devlet ve 52 vakıf olmak üzere 163 üniversiteden öğrenciler katıldı. Bu üniversitelerde uzaktan öğrenim gören 18 bin öğrencinin yüzde 63'ü YÖK'ün aldığı kararları 'iyi' ve 'çok iyi' diye değerlendirirken, yüzde 64'ü üniversitelerinin ve fakültelerinin uzaktan eğitim konusunda hazırlığını yetersiz buldu.

İkinci en başarılı vakıf üniversitesi!

Bu araştırma kapsamında bazı üniversitelerin isimleri ise 'uzaktan eğitim'de başarılı model ve uygulamalarıyla ön plana çıktı. Bunlardan biri de Beykoz Üniversitesi'ydi. ÜniAr'ın araştırmasına göre, Beykoz Üniversitesi 'uzaktan eğitim' sürecini en iyi yöneten ikinci vakıf üniversitesi oldu. Örneğin araştırmaya katılan öğrenciler, "Uzaktan Eğitim Sürecindeki Açıklama ve Bilgilendirmelere", Türkiye ortalamasında 2.6 puan verirken, Beykoz Üniversitesi öğrencileri Beykoz Üniversitesi'ne 4.2 puan verdi. "Uzaktan Eğitim Hazırlığı"nın 163 üniversitedeki ortalaması 2.3 puan olurken Beykoz Üniversitesi 4.1 puan aldı. Ayrıca, Beykoz Üniversitesi öğrencileri en yüksek puanları da "Yöneticilerin Tutum ve Yaklaşımları" ve "Öğretim Elemanları" başlıkları üzerinden üniversitelerine verdiler. Bu başlıklarda Türkiye ortalaması 2.6-3.4 düzeyindeyken Beykoz Üniversitesi'nin puanlarının 4 ve üzeri olması öğrencilerin ve akademik personelin uzaktan eğitim sistemine hızla adapte olduğunu da gösterdi.

"Hedefleri aştık, başardık"

Beykoz Üniversitesi, uzun yıllardır kullandığı OnlineBeykoz uzaktan eğitim platformuyla zaten zamandan ve mekandan özgür bir şekilde öğrenim yapabilme yetkinliğine sahipti. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim, sistemde tanımlı 741 ders, 202 akademik personel ve 4 bine yakın öğrencinin katılımı ile başarılı bir şekilde sürdürüldü. Üniversitedeki uzaktan eğitim sürecini değerlendiren Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "YÖK'ün Uzaktan Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde örgün eğitimde dersler yüzde 30'a kadar uzaktan eğitimle verilebiliyordu. Üniversitemizin kurulduğu günden itibaren bu yüzde 30'luk hedefi, stratejik hedeflerimiz arasında belirlemiştik. Pandemi sürecinde de belirlediğimiz hedefler ve yaptığımız hazırlıklar bizim şansımız oldu. Başarılı bir şekilde uzaktan eğitimi sürdürdük. Öğrencilerimizin derslere katılım oranı yüksekti, öğretim elemanlarımızın yeni duruma uyumu mükemmeldi" dedi.

Memnuniyet anketi yaptı

ÜniAr'ın araştırması dışında Beykoz Üniversitesi dönem içinde kendi memnuniyet anketini de yaptı. Bu anketin sonuçları da bağımsız yapılan araştırmaya paraleldi. Uzaktan eğitim ile ilgili üniversitenin kendi yaptığı ankete katılan 1.069 öğrenci, 169 öğretim elemanını ve 329 dersi değerlendirdi. Burada öğrenciler 5 üzerinden yapılan puanlamada üniversiteye 3.79 ortalama puan vererek, uzaktan eğitim başarısını tescillemiş oldular. Prof. Dr. Mehmet Durman, "Uzaktan eğitim sürecini genç ve dinamik bir üniversite olarak tüm unsurları ve bileşenleriyle başarılı bir şekilde yürüttük, yeni dönemde de yürütmeye devam edeceğiz. Geçen akademik yılda örencilerimizin derslere katılım oranı yüksek, öğretim elemanlarımızın yeni duruma uyumu mükemmeldi. Bu durumu ÜniAr'ın araştırmasında Türkiye ortalamasının çok üzerindeki sonuçlarımızda ve kendi memnuniyet anketimizde görmemiz mutluluk verici" diye konuştu.