Uzaktan eğitim başarısı tercihleri belirler

Koronavirüs pandemisinde ‘ikinci dalga’ tartışmaları devam ederken, uzaktan eğitimin önemi daha çok ortaya çıkmaya başladı. Tercih yapacak öğrencilerin en önemli kriterlerinden birinin üniversitenin uzaktan eğitimdeki başarısının olacağı kuşkusuz.

Vakıf üniversiteleri arasında uzaktan eğitim başarısı bağımsız araştırmalarla tescillenen Beykoz Üniversitesi, yeni akademik yılda da uzaktan eğitim başarısını sürdürmek için hazırlıklarını hızlandırdı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten ikinci vakıf üniversitesi olduklarını belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Pandemi sürecinde başarılı bir şekilde uzaktan eğitimi sürdürdük. Öğrencilerimizin derslere katılım oranı yüksekti, öğretim elemanlarımızın yeni duruma uyumu mükemmeldi. ÜNİAR’ın araştırmasında Türkiye ortalamasının çok üzerinde sonuçlar alırken, kendi memnuniyet anketimizde paralel sonuçlar görmemiz mutluluk vericiydi” dedi.

Covid-19 pandemisiyle Türkiye’de ve dünyada birçok denge alt-üst oldu. Hayatımızda her şey yolunda giderken 23 Mart’tan itibaren en sevdiklerimizle görüşemedik, okulumuza, işimize gidemedik. Bu dönemde kampüsler, amfiler bomboş kaldı. Hatta birçok öğrenci, üniversite yurtlarındaki eşyalarını bile toparlayamadan apar topar evlerine gitti. Ama ne olursa olsun ‘eğitim’ devam etmeliydi. Milli Eğitim Bakanlığı hızla EBA TV ‘uzaktan eğitim’ altyapısını kurarken, özel okullar ve üniversiteler de hızla uzaktan eğitim modeline geçmeye çalıştılar. Öğrenciler zaman ve mekan olarak birbirinden uzak olsalar da teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak eğitim-öğretim kaynaklarına ulaşmaya çalıştılar.

Uzaktan eğitim tercih nedeni

Uzaktan eğitim altyapısı olan ve pandemiden önce de etkin bir şekilde kullanan üniversitelerin öğrencileri bu dönemde şanslıydı çünkü bu üniversiteler öğrenimlerini kesintisiz sürdürebildiler. Peki hangi üniversiteler uzaktan eğitimde başarılı bir karne aldı? Zaten yeni dönemde üniversite tercihi aşamasında olan öğrenciler bu sorunun yanıtını da dikkatle inceleyecekler.

ÜniAR araştırması ne diyor?

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) Nisan ayı başında 18 bin üniversite öğrencisiyle yaptığı araştırma tam da bu sorunun yanıtını veriyor. Online anket yöntemiyle 15 farklı fakülte türünü kapsayacak şekilde yapılan araştırmada, öğrencilere uzaktan eğitimle ilgili sorular yöneltildi. ‘Gençler dersler nasıl gidiyor’ sloganıyla gerçekleştirilen araştırmaya katılan 111 devlet ve 52 vakıf olmak üzere 163 üniversiteden öğrenciler katıldı. Bu üniversitelerde uzaktan öğrenim gören 18 bin öğrencinin yüzde 63’ü YÖK'ün aldığı kararları ‘iyi’ ve ‘çok iyi’ diye değerlendirirken, yüzde 64'ü üniversitelerinin ve fakültelerinin uzaktan eğitim konusunda hazırlığını yetersiz buldu.