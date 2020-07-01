Uzaktan eğitim için güç birliği 

İzmir Üniversiteleri Platformu’na üye üniversiteler, yürütme kurulu toplantısında uzaktan eğitime geçişi ve uzaktan eğitim uygulamalarını değerlendirdi. Çevrimiçi toplantıda bir araya gelen rektörler ve rektör yardımcıları, pandemi sonrası yeni normal dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Toplantıda, ‘Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyonu Grubu’ oluşturulmasına karar verildi.

Çevrimiçi düzenlenen yürütme kurulu toplantısına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Cemali Dinçer, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran yerine İYTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gamze Tanoğlu ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş yerine İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Hızıroğlu, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Derman Küçükaltan ve İzmir Üniversiteleri Platformu İletişim Koordinatörü Dr. Ali Galip Ayvat katıldı.

Sanal kütüphane

Tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19 sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde, üniversitelerin uzaktan eğitime geçişini değerlendiren rektörler ve rektör yardımcıları, uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve ortak projeler üretilebileceği düşüncesiyle ‘Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyon Grubu’ oluşturulmasına karar verdi. İzmir Üniversiteleri Platformu Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından pandemi sonrası yeni normal dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projelerden bazıları şöyle sıralandı: Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı Operasyon Grubu tarafından, kütüphane çalışanları arasında planlanan bir günlük Üniversite Personeli Değişim Projesi’nin online bir platformda gerçekleştirilmesine karar verildi. İzmir Üniversiteleri Platformu web sitesinde, her üniversitenin sağlayacağı katkılar ile açık erişimi bulunan kaynaklar ve ücretsiz veri tabanlarının bir arada sunulduğu bir ‘Sanal Kütüphane Portalı’ oluşturulması planlandı. Kütüphane ve ofislerde geri dönüşümü artırmak ve karbon ayak izini azaltmak konusunda farkındalık yaratmak amacıyla planlanan ‘Yeşil Kütüphane Yeşil Ofis’ etkinliğinin bir online platformda gerçekleştirilmesine karar verildi. Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu tarafından, Eylül 2020 tarihinde bitirilmesi planıyla ‘Salgın Dönemi Engelli Öğrenci El Kitabı’ hazırlanmasına ve ayrıca uzaktan eğitim sürecinde eğitim gören engelli öğrencilerin yaşadığı olumlu ve olumsuz durumların kendileri ile yapılacak görüşmeler ile nitel veri analizi yapılarak raporlanması planlandı. Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan yeni alışkanlıklara ilişkin ‘Sürdürülebilir Sanal Yaz Kampı’ gerçekleştirilmesi düşünüldü.



