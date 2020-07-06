Uzaktan eğitimde TFL farkı

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgın önlemleri kapsamında Mart ayından beri uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüten İzmir'in köklü özel okullarından İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Fen Lisesi'nin müdürü Dürrin Toksöz süreci değerlendirdi.

Uzaktan eğitim portalı E-TFO'yu zaten altı yıldır etkin olarak kullandıklarını belirten Toksöz, "Bulunduğumuz süreçte de öğrencilerimiz, onlar için hazırlanmış konu anlatımlarına, alıştırmalara, video ya da ses kayıtlarına ve ödevlere bu sistem üzerinden erişebildiler.Ders içeriklerini canlı olarak öğretmenleriyle birlikte başarıyla tamamladılar. Bu süreçte American Society of Human Genetics tarafından düzenlenen 'DNA DAY', Académie Strasbourg tarafından düzenlenen 'Mathématiques Sans Frontières', Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Sir Isaac Newton Sınavı' ve 'İngiltere Intermediate Biyoloji Olimpiyatları' gibi uluslararası saygın yarışma ve etkinliklerde İzmir Özel Tevfik Fikret Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizin kazandığı büyük başarılar oldu.Bu durum bizim uzaktan eğitimde elde ettiğimiz büyük başarıyı uluslararası eğitim alanında da taçlandırdı" dedi.

Öğrencilerinin bu süreçte gösterdikleri akademik başarının yanı sıra özenle oluşturdukları e-dergilerin de büyük ilgi gördüğünü belirten Dürrin Toksöz sözlerine şöyle devam etti: "Öğrencilerimiz, okullarımızda adını gururla taşıdığımız büyük şair Tevfik Fikret adına e-dergi hazırlama projesi kapsamında oluşturulan e-dergiler ile ilgi duydukları fen bilimleri alanında Fransızca olarak kaleme aldıkları bilimsel makaleleri topladıkları 'Science, On Lit' isimli e-dergi de okulumuzun web sayfası üzerinden erişime açıldı."