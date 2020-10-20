Uzaktan öğrenime geçiş kolaylaşıyor

Cisco Webex, Orta Doğu ve Afrika'da 3 ay gibi bir sürede 65 milyon dakikadan fazla toplantıya ev sahipliği yaparak, pandemi sürecinde eğitimin sürekliliğinin güvence altına alınmasında büyük katkı sağladı

CİSCO Webex iş birliği platformu, Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesindeki üniversitelerde ve diğer okullarda, COVID-19 sürecinde yeni uzaktan öğrenime modellerine hızla geçilmesini sağladı. Bölgedeki 538 eğitim kurumu, 1 Mart-1 Haziran 2020 tarihleri arasında dijital toplantı platformu üzerinden 65 milyon dakikadan fazla toplantı ve 185.000'i aşkın oturum düzenledi.

Dünyadaki öğrenci nüfusunun %91'inin okullara gidemediği bu dönemde, uzaktan öğrenim, sürekliliği sağlamanın vazgeçilmez bir yolu haline gelerek, kurumları dijital dönüşüme yapılan yatırımları hızlandırmaya teşvik etti.

Eğitimcilerin, uygunluk ve çevrimiçi güvenlikten öğrencilerin gizliliğine ve katılımın artırılmasına kadar uzanan taleplerini göz önünde bulunduran Cisco'nun Webex platformu, öğrencilerin verilerini korumak ve daha rahat koşullarda eğitim almalarını sağlamak için gelişmiş güvenlik ve kimlik doğrulama özellikleri ile eğitimin güvenli bir şekilde sürmesinde hayati bir rol üstlendi.

Güvenli bir iş birliği platformu

Anlık sohbet ve anket gibi özelliklerle öğretmenlere destek veren Webex, öğretmenlerin öğrencilerle diyalog kurup etkileşime geçerek, ders anlatmanın ötesinde öğrencilerin ilgisini canlı tutmalarını sağladı. Webex, dijital beyaz tahta grup çalışmasını desteklerken, oturum kaydetme işlevi sayesinde de öğrenciler derslere istedikleri zaman erişim sağladı.

Cisco Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Reem Asaad, konu hakkında şunları söyledi: "Pandemi nedeniyle bölgedeki eğitim kurumları, öğrencilerin nitelikli eğitime erişmesini sağlayan yeni çözümler sunarak bu duruma uyum sağlama zorluğuyla karşı karşıya kaldı. Bu da hükümetlerin, yerel hizmet sağlayıcıların ve teknoloji altyapısı şirketlerinin herkes için uzaktan eğitim olanağına sorunsuz bir geçiş hedefiyle ortaklaşa çalışmasını gerekli kıldı. Webex'in kullanılmasıyla Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki eğitim sektörünün yarattığı interaktif deneyimler, dijital eğitimin geçici bir çözüm olmaktan öte, eğitim deneyimin yeni bir dizi iş birliği fırsatı yaratan değerli bir parçası olduğunu ortaya koydu. Bunu mümkün kılansa, Webex'in etkili bir eğitim sürecinin gerektirdiği çeşitli etkileşim ihtiyaç ve tarzlarına hitap eden, entegre ve güvenli bir iş birliği platformu olması."