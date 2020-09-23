Virüs arsaya talebi artırdı

Konut almayıp arsa ve tarlayı tercih edenlerin pandemi öncesine göre 30 kat arttığını ifade eden uzmanlar, artık fazla gelir getiren yatırımların arsa, tarla, bağ ve bahçe olduğunu söyledi

İzmir'deki gayrimenkul danışmanları kentteki konut stokunun hızla erimesine karşın inşaatların sürdüğüne dikkat çekerek, yatırım enstrümanlarının değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Konut almayıp arsa ve tarlayı tercih edenlerin pandemi öncesine göre 30 kat arttığını ifade eden uzmanlar, artık fazla gelir getiren yatırımların arsa, tarla, bağ ve bahçe olduğunu söyledi. İzmir Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, İzmir'de tüm arsa ve tarlaların konutlara dönüşmeye başladığını ifade ederek büyük inşaat firmalarının binlerce konut yaptığını söyledi. Türkiye'nin konut açığının 4.5 milyon iken bunun yanında Toplu Konut İdaresi tarafından konut üretimine devam edildiğini dile getiren Akgün, buna karşın önemli bir arzın oluştuğunu belirterek "Pandemide verilen düşük faizli kredilerle bu stokların yüzde 50'si tüketildi. Buna rağmen vatandaşların yatırım enstrümanları değişiklik gösteriyor. Konut almayıp arsa ve tarlayı almayı tercih edenlerin sayısı da oldukça fazla. İzmir'in Menemen, Kemalpaşa, Ayrancılar ve Menderes bölgelerinde konutun karlı bir yatırım olması, kat karşılığı oranların yüksek olmasından dolayı yatırımcı arsa ve arazi almaya başladı" dedi. Vatandaşların bir tarla alıp hızlı gelişen kente bir süre sonra imar geleceğini düşünerek akıllı yatırım yapmayı tercih ettiğini kaydeden Akgün, bir daire fiyatına tarla alan insan sayısının da arttığını söyledi.

30 kat arttı

Aldığı arsayı kat karşılığı verip konut yapılmasını düşünen insan sayısının arttığını anlatan Akgün, arazi satışlarının pandemi döneminde 30 kat yükseldiğini söyleyerek şöyle devam etti: Pandemi sürecinden sonra arsalara ilgi arttı. Çünkü insanlar artık bağımsız yaşamak istiyor. Covid-19 nedeniyle insanlarla iletişim kurmak istemiyor ve bağ bahçe alımına yöneliyorlar. Kişilerin barınma alışkanlıkları değişti. Fiyatlar son 6 ayda yüzde 50-60 arttı. Bugün en karlı yatırımlar içine arsa, tarla, bağ, bahçe girdi. İki katlı yazlık evlere talep arttı. Bundan 6 ay önce 300 bin liraya alacağınız yazlık evi bugün 500 bin liraya alamıyorsunuz. Millet fare var, koku var diye kaçtığı bahçeli zemin dairelere bile ilgi göstermeye başladı. Pandemi öncesinde 100 kişi bağ bahçe almak istiyorsa bugün bu sayı 3 bine çıktı. Yani arsa satışları 30 misli arttı. Eskiden konut var mı diye gelenler şimdi bu tür yerleri tercih ediyor.

Metrekaresi 3 bin TL

İzmir genelinde iki yıldır konut stokunun biriktiğini anlatan gayrimenkul yatırım danışmanı Yusuf Tüfekçioğlu, haziran ve temmuz aylarındaki kredi faizlerinin düşmesi nedeniyle bu stokların büyük oranda azaldığını dile getirerek özellikle Menderes'te stoklarda yüzde 90 oranında erime yaşandığını ifade etti. Konut stokunun erimesiyle birlikte yeni konut ihtiyacının ortaya çıktığını söyleyen Tüfekçioğlu, arsa satışlarının da arttığına dikkat çekti. İzmir'in Menderes ilçesinden örnek veren Tüfekçioğlu, "Menderes'te 5 bin 400 metrekare genişliğinde 28 konut değerinde bir arsa için fiyat bazında görüşmeler yapıyoruz. Pandemiden önce satışında zorlandığımız birçok arsa pandemi döneminde kredilerin de düşmesiyle beraber talep görmeye başladı. Bu bölgede elimizde nadiren arsa kalıyor. Konut stoklarının erimesiyle arsaya talep artınca inşaat firmaları bu arsaları satın alıyor. Arsa fiyatlarının fiyatı, metrekaresi 2 bin ile 3 bin lira arasında değişiyor" dedi. Arsaları hem inşaat firmaları hem de vatandaşların sorduğunu belirten Yusuf Tüfekçioğlu, kendisine konut yapmak isteyenlerin 300-350 metrekare büyüklüğündeki arsaları tercih ettiğini söyledi. Tüfekçioğlu, "İzmir'de şehir merkezinde doluluk yaşanmasıyla çevre ilçelere doğru yerleşim yerleri arttı. Menderes'te yeni imar çalışmaları var ve yeni arsalar imara açılıyor" diye konuştu.

Fiyatlar da arttı

Menderes'te 9 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ifade eden Volkan Güneş de 2010 yılından sonra arsa ve arazi fiyatlarının yükselişe geçtiğini belirterek şöyle konuştu: Bir süre önce metrekaresi 700-800 lira olan arsalar şu anda 2 bin liranın üstüne çıktı. Çünkü talep var. Pandemi nedeniyle insanlar apartmandan sıkıldı. Menderes'te en çok da villalar talep görüyor. Konut kredileri 2-3 ay önce düştü. Faiz oranları 0.66 liraya düşünce aşırı bir talep oldu. En çok villa talep gördü. Arsaya, tarlaya yöneliş var."

